鳥事發生！中華鳥會遭國際鳥盟除名　外交部嚴厲譴責中國

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

中華民國野鳥學會（中華鳥會）因「中文名稱對夥伴關係造成經營風險」，被國際鳥盟解除夥伴關係。針對中國政府不當介入「國際鳥盟」運作，要求我國野鳥學會必須「承諾不促進中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」，外交部嚴厲譴責中國政府，連毫無政治意涵的生態保育活動都進行干預與打壓。

對於國際鳥盟全球理事會罔顧我國野鳥學會自1996年入會以來在鳥類保育領域的卓越貢獻，配合中方施壓我國野鳥學會進行政治表態，外交部也深表遺憾與不滿，國際鳥盟的政治考量，將使政治成為國際保育工作的羈絆。

外交部發言人歐江安說，鳥類保育工作不分國界，國際鳥盟作為享譽國際的保育組織，本應堅守中立及專業立場，對所有夥伴組織一視同仁。然而，國際鳥盟因中國政府的壓力，企圖強迫中華野鳥學會簽署政治性文件及更改中文名稱，隨即以毫無根據的「風險問題」片面解除夥伴關係；國際鳥盟的作為將難以取得其他會員的理解與國際社會的尊重。

歐江安表示，外交部關心國內生態保育團體工作，今年7月中旬自中華野鳥學會告知中國政府介入打壓情形，立即提供策略建議，並與野鳥學會保持密切聯繫。外交部對中華野鳥學會捍衛自身權益及國家尊嚴，奮戰到最後一刻，表示高度肯定及敬佩。

歐江安指出，外交部將訓令駐英國代表處（國際鳥盟總部所在地劍橋）正式表達我國的嚴正關切與抗議；外交部也將配合中華野鳥學會的需要，提供各項必要協助。

未來外交部仍將秉持維護國家主權與人民尊嚴，捍衛我國NGOs平等參與國際組織的權利，持續鼓勵我國民間團體積極參與國際事務、貢獻所能。