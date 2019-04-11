全球黑琵普查出爐！破4千隻創新紀錄...中華鳥會提醒這件事

▲中華鳥會指出，今年黑面琵鷺全球同步普查，台灣總共調查到2407隻。（圖／中華民國野鳥學會提供）

記者許展溢／台北報導

中華民國野鳥學會今（11日）公布「2019黑面琵鷺（黑琵）全球同步普查」結果，目前總數共達4463隻，正式突破4000大關，是全球遷徙鳥類保育的一個重要里程碑。

中華鳥會表示，在國際自然保護聯盟瀕危物種紅皮書中，名列瀕危，1980年代數量曾不到300隻，為了解黑琵在全球族群動態，全球普查固定每年1月冬季展開。調查完畢，全球共計錄4463隻，台灣總共調查到2407隻，占全球總數53.9%，數量比起去年增加307隻。

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▲中華鳥會指出，近年東亞地區眾多種類水鳥都呈現族群下降，主要原因是遷徙路徑上的棲地消失與劣化。（圖／中華民國野鳥學會提供）

不過中華鳥會也提，黑琵為遷徙性候鳥，雖台灣擁有全球超過半數的度冬族群，共調查到2407隻，相較去年有明顯增加，但仍少於2017年的2601隻，族群成長看似進入趨緩狀態。

中華鳥會指出，台南、嘉義、高雄是黑琵在台灣最主要的度冬區，其中又以台南數量最多為1572隻（65.3%），主要集中在七股、四草地區。嘉義有488隻（20.3%），集中於布袋和鰲鼓濕地；高雄有245隻（10.2%），主要分布於茄萣、永安濕地及高屏溪口。雲林、金門、宜蘭則有穩定的小族群，數量介在20至50多隻。

▲台南、嘉義、高雄是黑琵在台灣最主要的度冬區，其中又以台南數量最多為1572隻。（圖／中華民國野鳥學會提供）

中華鳥會強調，近年東亞地區眾多種類水鳥都呈現族群下降，其中遷徙路徑上的棲地消失與劣化是主要的原因。以台灣來看主要是面臨開發壓力，如茄萣濕地的1至4號道路開發、永安濕地的興達電廠擴建、嘉義布袋與台南七股太陽能光電鋪設的選址問題等，都會造成黑面琵鷺棲地縮減、分割窘境。中華鳥會最後呼籲，黑琵數量增長固然是喜事，但若因此懈怠而忽視棲地保育，長年經營的保育成果可能因此功敗垂成。