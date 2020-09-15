北台灣有感秋天！下波鋒面周末影響　有雨轉涼「高溫降3°C↑」

▲鋒面周五晚起報到，周六日通過台灣，北台灣有雨轉涼有秋意。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

「秋老虎」天氣型態將持續到周四，氣象局指出，周五晚起新一波鋒面將報到，天氣開始不穩，北部、東北部轉為有短暫陣雨天氣；周六、日鋒面通過東北風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨。受到鋒面影響，北台灣也將降溫轉涼，氣象局說，高溫至少降3度以上，早晚有秋意。

今日白天普遍暖熱，屬於「秋老虎」的天氣型態，各地高溫多在32至35度，其中在新竹、嘉義、南部及台東近山區平地有局部36度以上高溫。

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氣象預報員林定宜表示，周四之前大致都是秋老虎天氣型態，白天高溫約33-36度之間，明天大台北、南投、彰化以南及花東縱谷更要留意36度以上高溫發生。

不過，周五晚上起，新一波鋒面接近影響，天氣開始不穩，北部、東北部轉為有短暫陣雨天氣；周六、日鋒面通過東北風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲留意午後短暫陣雨，以山區雨勢較為明顯。

另外，受到鋒面影響，北台灣高溫下降，早晚較涼有秋意，高溫約降3度以上，清晨夜晚低溫降至24度，明顯降溫。

▲▼熱帶低壓將增強為颱風紅霞，未來朝越南方向前進。（圖／中央氣象局）

另外，位於菲律賓附近的熱帶擾動下午增強為熱帶低壓，未來將發展成今年第11號颱風「紅霞」，並逐漸從越南登陸中南半島，對台灣沒有直接影響。受到其間接影響，周五東南部、綠島蘭嶼、恆春半島、西南沿海及澎湖要慎防長浪。

氣象局表示，該熱帶系統未來路徑，周五之前影響南海附近，周五則從越南登陸中南半島，對台灣沒有直接影響。不過，氣象局表示，受到其間接影響，周五包含東南部、綠島蘭嶼、恆春半島、西南沿海及澎湖等地有長浪發生機率。

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