秋老虎來了！轉涼時間曝　秋颱可能生成有共伴效應？吳聖宇給答案

▲天氣風險公司提醒，周末鋒面接近，周日起轉涼、秋意濃。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

留意秋颱！天氣風險公司提醒，周四前屬於秋老虎天氣型態；到了周末北方會有新一道鋒面南下影響，北部、東半部再轉為陰雨天，且預測後方東北風較強，周日起也會明顯轉涼。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，周三或周四有擾動在南海可能發展成熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，至於會不會跟本周末南下的鋒面產生共伴效應，「暫時還不需要擔心會有所謂交互作用。」若屆時成颱，將是今年第11號颱風「紅霞」（Noul，北韓提供，日落時紅色的天空），而各國最新模擬其未來路徑也曝光。

今高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

屏東縣。

【黃色燈號】36度以上

新竹縣、嘉義市、高雄市、台南市、台東縣。

▼氣象局對6縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（15日）到周五天氣相對比較穩定，吹偏東南風、南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區以多雲時晴為主，午後留意雷陣雨，但侷限在山區、近山區平地。

陳伊秀表示，周六有道鋒面接近，周日、下周一鋒面通過及東北風增強，北部、東半部降雨機率提高，其他地區雲量增多、多雲時晴，午後有雷陣雨；預估北部、東北部高溫下降2、3度，約來到31到32度，低溫也是降2、3度，約23、24度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，目前菲律賓東方海面是一個低壓帶，如果擾動有機會發展是預估周三進入南海之後，強度有機會增強，較確定會變熱帶性低氣壓，至於是否會成颱還要再觀察；由於這幾天高壓很強，蓋在台灣上空，因此該擾動的位置緯度較低、離台灣有些距離，不太會影響台灣，僅周三台東、恆春半島水氣稍增加。

天氣風險14日在臉書指出，高壓回神，周四前秋老虎天氣型態，秋老虎並不是說會比夏天還熱，而是在稍稍涼了幾天後，又回到夏天的高溫炎熱，給人「被反咬一口」的感覺。

天氣風險表示，今到周五由於太平洋高壓增強，全台灣的天氣大致穩定，各地市區或是中南部內陸都有機會出現局部36度以上的高溫；山區午後有零星短暫陣雨，但雨勢不會太明顯。

▼菲律賓東方海面目前有個熱帶擾動。（圖／翻攝JTWC）

▼各國模式模擬擾動未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣風險提醒，到了周末，北方會有新一道鋒面南下影響，北部、東半部再轉為陰雨天，而且預測後方東北風較強，周日起也會明顯轉涼；中南部受到地形阻擋，還是維持午後陣雨天氣，但夜間也會開始稍有涼意。

吳聖宇14日在臉書說，目前在菲律賓東南方有東風波擾動正在西移，今、周三逐漸通過菲律賓進入南海，跟西南季風會合，強度逐漸增強；到了周三或周四有可能在南海發展為下一個熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，並且繼續趨向越南沿海移動，對台灣來說並沒有直接的影響，不過，外圍仍可能有部分水氣北飄到巴士海峽，有機會在周三、周四左右為東南部、恆春半島帶來一點下雨的機會。

吳聖宇分析，至於這個未來的熱帶性低氣壓或颱風，會不會跟本周末南下的鋒面產生交互作用？目前來看機會並不高，預報資料都顯示南海的颱風發展起來後移動速度較快，到了周五可能就已進入中南半島，強度逐漸減弱且位置偏南；鋒面系統則是要等到周六下半天或晚間才會抵達台灣附近，到時颱風環流相關的水氣應都已跟著颱風進入中南半島，或是往廣東沿岸而去了，跟鋒面系統之間沒有搭在一起。

吳聖宇表示，如果預報不變的話，暫時還不需要擔心會有所謂交互作用，也就是共伴的問題；反而是初秋鋒面上本身發展的一些中小尺度對流，會不會帶來較大雨勢才是接下來值得關切的狀況，有待後續觀察。

▼吳聖宇分析擾動未來動態。（圖／翻攝吳聖宇臉書）