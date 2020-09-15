熱帶低壓生成！將增強成秋颱「紅霞」　最新移動路徑出爐

記者賴文萱／台北報導

熱帶性低氣壓生成！氣象局指出，位於菲律賓附近的熱帶擾動下午增強為熱帶低壓，未來將發展成今年第11號颱風「紅霞」，並逐漸從越南登陸中南半島，對台灣沒有直接影響。不過，受到其間接影響，周五東南部、綠島蘭嶼、恆春半島、西南沿海及澎湖要慎防長浪。

▲菲律賓附近熱帶低壓生成，未來將增強為今年第11號颱風紅霞。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員林定宜表示，下午菲律賓附近熱帶擾動已發展為熱帶性低氣壓，未來有增強成颱風趨勢，預期到南海之後將發展起來，成為今年第11號颱風紅霞。

▲▼熱帶低壓將增強為颱風紅霞，未來朝越南方向前進。（圖／中央氣象局）

其未來路徑，周五之前影響南海附近，周五則從越南登陸中南半島，對台灣沒有直接影響。不過，氣象局表示，受到其間接影響，周五包含東南部、綠島蘭嶼、恆春半島、西南沿海及澎湖等地有長浪發生機率。

至於未來天氣，周四之前大致都是秋老虎天氣型態，白天高溫約33-36度之間，明天大台北、南投、彰化以南及花東縱谷更要留意36度以上高溫發生。

周五晚上起，新一波鋒面接近影響，天氣開始不穩，北部、東北部轉為有短暫陣雨天氣；周六、日鋒面通過東北風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲留意午後短暫陣雨，以山區雨勢較為明顯。

另外，受到鋒面影響，北台灣高溫下降，早晚較涼有秋意，高溫約降3度以上，清晨夜晚低溫降至24度，明顯降溫。

▲第11號颱風紅霞將生成。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，周四11號「紅霞」颱風有機會生成，以綜合資料研判，未來將朝越南、海南島一帶前進，不會直接影響到台灣，但其外圍水氣仍有機會在周六之後飄到台灣，屆時配合鋒面通過，將帶來較多雨水。至於實際降雨分布、降雨強度仍有待觀察。

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