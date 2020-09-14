颱風「紅霞」可能生成！移動路徑出爐　鋒面周六到2地區降溫有雨

▲菲律賓東方熱帶擾動，有機會增強為今年第11號颱風紅霞。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶擾動，未來有機會生成為今年第11號颱風「紅霞」，氣象局指出，預期周三進入南海後將有發展，大致路徑將往西北西、朝中南半島移動。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則表示不會影響台灣。不過，周六將有新一波鋒面報到，屆時北部、東北部將轉雨降溫轉涼。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，位於菲律賓東方的熱帶擾動90W，今、明兩天將通過菲律賓群島，進入南海後，目前各國數值預報普遍看好其發展，有機會增強為今年第11號颱風紅霞，預計將會朝越南中部前進，不會影響台灣。

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▲11號颱風紅霞生成機率高，未來將往中南半島移動。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒則說，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，預測上進入南海之後才開始有發展，時間點約在周三之後，通過菲律賓到南海之後有發展成今年第11號颱風紅霞的可能，大致路徑將持續朝西北西前進，往中南半島移動。

明天到周五台灣處在偏南風環境，東南部、恆春半島有短暫降雨，午後雷陣雨區縮減，大致上以全台山區、近山區平地為主。

▲新一波鋒面周六再接近，屆時北部、東北部有雨降溫轉涼。（圖／記者林敬旻攝）

下一波鋒面周六接近，周日、下周一通過，屆時迎風面北部、東北部將轉為有短暫陣雨天氣，雨勢會有多大還要再觀察；降溫方面，受到鋒面通過影響，周日北部、東北部將降溫有感轉涼，高溫降3度，低溫降2度。

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