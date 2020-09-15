花蓮精品咖啡評鑑出爐！得獎咖啡現場拍賣　業者競標激烈

▲花蓮精品咖啡評鑑，得獎名單中有9支獲得有機驗證。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

第四屆花蓮精品咖啡評鑑暨產業輔導系列活動最終場，14日於花蓮福容大飯店登場，徐榛蔚縣長在農業處處長吳昆儒及原民處處長陳建村陪同下出席頒獎典禮，並與韓懷宗老師、林哲豪老師、金獎得主戴豐秋醫師進行對談，最後也逐一逛攤位細心品嚐得獎咖啡，給予農友最真實的回饋。

「花蓮縣政府是農友們的靠山」，徐榛蔚表示，咖啡已是全世界第二大貿易，台灣近兩年的生產量也突破了一千公噸，對於台灣咖啡市場是肯定也是鼓勵，更是品質保證，也讓農友不斷提升。她信心十足的說，未來花蓮絕對能夠成為台灣非常重要的咖啡產地！要與農民一起攜手努力，將花蓮的咖啡推廣出去。

本屆得獎名單中，17支咖啡生豆，即有9支獲得有機驗證，特別是獲得金牌獎的泥妲咖啡、銀牌獎的白川有機農莊、銅牌獎的山海嵐咖啡園、優質獎的阿金莊園，皆名列前茅，是為有機咖啡的最佳代表，顯示有機咖啡具有與慣行農法咖啡一較高下的實力，破除使用化肥、農藥可提高品質的傳統觀念。

頒獎典禮中，徐榛蔚縣長與韓懷宗老師、林哲豪老師、金獎得主戴豐秋醫師進行對談，共同探討對於花蓮咖啡的現況與未來，金獎得主戴豐秋醫師分享了自身的種植經驗，田間管理與後製處理是門深奧的學問、迷人的工法，能夠展現咖啡農友們為順應當地氣候，精益求精而發展出獨具特色與智慧的專業技藝，呈現完美的咖啡風味。

戴豐秋會後也特別表示，已連續參加評鑑四年，今年特別有感，無論是師資陣容以及評鑑內容，各項細節都看見徐榛蔚縣長及縣府團隊對農民的用心，讓他特別感動。

韓懷宗老師與林哲豪老師更分別提出了國際間咖啡市場發生的變化。期待在未來，引領台灣更多的咖啡愛好者，認識花蓮咖啡產區背後的迷人風土，花蓮咖啡農友們繁雜的農務步驟、友善栽種與手工處理，絲毫沒有怠慢的栽植與處理過程，進而更深入了解一杯咖啡背後所蘊含的獨特技藝與風味。

當日下午也舉行了針對咖啡業者的咖啡生豆媒合會，透過在地咖啡農與咖啡業者的實際交流，增加花蓮在地優質咖啡的銷售量。

實際進行杯測品鑑後，與會者紛紛握緊購買卡。現場雲集全台知名的咖啡業者，從優質獎的搶購盛況，到金銀銅牌獎拍賣時，激烈的舉牌競標，象徵著傑出咖啡農的熱情專注下，悉心照護的成果，深受極致追求完美風味的鑑賞者喜愛。

花蓮縣政府用行動實踐永續經營理念、用心投入花蓮咖啡產業輔導，三天馬拉松式的密集精品咖啡評鑑、花蓮縣CQI Q Grader咖啡品質鑑定師培訓計畫、四場花蓮縣縣民咖啡文化講座、成果發表會與生豆媒合會，第四屆花蓮精品咖啡評鑑暨產業輔導系列活動，圓滿落幕。關於花蓮咖啡背後不同的風土、風味與精湛處理工法的故事，未完待續，期待明年更精彩的花蓮咖啡故事。

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