星巴克最推的不是咖啡？網一致點名「這杯」：找不到更好喝的

▲星巴克。（圖／記者李宜秦攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖咖啡店星巴克不但服務佳，且餐廳內的氛圍舒適，許多人都喜歡在那度過愜意的下午。除了服務和環境外，星巴克有許多飲品也大受民眾喜愛，一名網友日前就表示，「巧克力可可碎片」口味的星冰樂大概可以榮登所有人心中的第一名，「那咖啡類好喝的有什麼呢？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「星巴克咖啡前幾好喝的是」為題發文，對他而言，巧克力可可碎片口味的星冰樂真的超級好喝，而這樣的說法應該也能獲得許多人的認同。

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不過，星巴克畢竟是咖啡店，當然也就主賣咖啡，因此原PO就好奇發問，單純以咖啡這個品項來說的話，有沒有什麼比較推薦的呢？

▲原PO好奇星巴克最推薦的是什麼品項？（圖／翻攝自PTT）

許多星巴克常客都紛紛現身回應，「大冰美」、「焦糖瑪奇朵」、「馥列白換特選豆」、「特選馥郁那堤」、「香檸蜜柚冷萃真的好好喝」、「冰拿鐵換燕麥奶，無糖正常冰超讚」、「氮氣冷萃」、「每日精選！每天味道都不太一樣，很驚喜」。

除了咖啡外，網友也點出了其他推薦的品項，「香草拿鐵」、「紅茶那堤」、「無糖紅茶那堤」、「白巧克力拿鐵，無人能敵」、「白巧克力拿鐵」。另外，被最多人點名的竟不是咖啡，而是抹茶那堤（又譯拿鐵），「我喜歡抹茶那堤」、「抹茶那堤，神好喝」、「真的找不到比星巴克好喝的抹茶拿鐵」。