男子酒駕上國道　台南新市分隊攔查酒測值超標依法送辦

▲51歲吳姓男子駕車行經國道1號永康交流道時，被國道警察第四大隊新市分隊警網攔查，查出吳男酒精含量已超出法定值，帶回分隊依法偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同 ）

記者林悅／台南報導

1名51歲吳姓男子14日晚上駕車行經國道1號永康交流道時，遇國道警察第四大隊新市分隊警網攔查酒駕，警方發現吳男車內酒味甚濃，經以酒精測定器測得駕駛人酒精含量已超出法定值0.25 mg/l，遂帶回分隊依法偵辦。

國道四大隊警方指出，9月14日20時至22時，四大隊新市分隊在國道一號南向319.7公里（永康交流道）處執行路檢勤務，於晚上8時37分許，攔查51歲吳姓男子，警方發現車內酒味甚濃，經以酒精測定器測得駕駛人酒精含量已超出法定值0.25 mg/l，遂帶回分隊偵辦。

對於有媒體報導，警方在攔查該車時，「酒駕男」試圖衝撞臨檢站怒嗆員警一事，四大隊說明指出，四大隊新市分隊員警在攔查該車時，因該車駕駛反應較為緩慢，員警使用較大聲量指引該車駕駛配合攔查，因駕駛下車後員警即聞到酒味濃厚，為避免該車輛占用車道影響行車動線，即由四大隊員警代為移動車輛至槽化線處，使後方車輛正常通行，攔查過程並無衝撞員警及路檢站之情事發生。

四大隊將持續利用各項宣導機會，呼籲民眾切勿酒後駕車，請民眾如於駕駛時遇路檢攔查，請依循警察人員之指揮、減速通過路檢點，如有不符攔查並有衝撞之情事將以違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款及刑法妨害公務之相關規定移送法辦。

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