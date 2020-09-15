快訊／新北查獲「勤達」口罩擅改產地　馬來西亞廠變成大陸製造

記者羅婉庭／ 新北報導

新北市衛生局15日表示，勤達醫療器材股份有限公司所生產的口罩，原許可證製造廠為馬來西亞，後改由大陸輸入 ，且當時業者沒有取得大陸進口之許可證，已經違反藥事法第84條與刑法255條，全案已由調查局新北調查處偵辦。

口罩國家隊「加利」、「豪品」接連出包，將大陸製非醫用口罩充當MIT，流入市面販售牟利。

位於新北市的知名食品企業「廣達香」董座廖大明長子廖庸傑所成立的「勤達醫藥器材公司」（勤達），以馬來西亞生產製造為名，現在也傳出以大陸生產的口罩進口輸入台灣。

新北市衛生局表示，勤達醫療器材股份有限公司的原許可證製造廠為馬來西亞，後改由大陸生產，但業者卻在沒有取得許可證之前就輸入口罩進入台灣，涉違反藥事法第84條未經核准擅自輸入，以及刑法255條（虛偽標記與販賣陳列輸入商品罪）。

新北市衛生局表示，全案已轉交調查局新北市調查處，相關的口罩數量、流向與工廠地址等細節，市調處正在偵察處理中。

根據刑法255條規定，意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。