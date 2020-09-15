川普「支持美軍」廣告出大包！專家傻眼：那是俄製MiG-29和AK47

▲川普數位廣告鬧笑話，誤植俄羅斯戰機和武器。（圖／達志影像）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國總統川普競選動作頻頻，不過他近日發布的一張「支持美軍」的數位廣告中，竟被專家抓包背景誤植俄羅斯戰鬥機MiG-29，且軍人手上也拿著AK47步槍，在網路上引發討論。不過川普陣營並未回應媒體訪問請求，而共和黨則拒絕評論此事。

據美媒《Politico》報導，這份數位廣告由川普競選連任的「讓美國再次偉大委員會」所製作，在8日至12日利用Google廣告投放，海報畫面中有3名持步槍闊步的士兵黑影，上方則有三架戰鬥機的輪廓劃過上空。

曾參與設計F-16及A-10的美國國防分析專家斯普雷（Pierre Sprey）看了廣告後表示，「那絕對是MiG-29，很高興看到它也在支持我們的軍隊」。他指出，從機尾角度、向後掃去的樣式，以及引擎位置來看，毫無疑問地是俄羅斯戰鬥機MiG-29。

莫斯科戰略與技術分析中心主任的國防分析師普霍夫（Ruslan Pukhov）也確認，廣告裡的飛機是MiG-29沒錯，而且以輪廓外觀來看，海報中最右側的士兵手上拿的也是俄製的AK-47步槍。

「讓美國再次偉大委員會」由共和黨全國委員會與川普競選陣營所共同管理，大多數籌募的低額數位廣告及網路募款都用於競選。而廣告中的圖片取材網路付費圖庫Shutterstock，標題僅寫著「在日暮天空背景下的士兵及空軍剪影」，但沒有特定標示為是哪一國家的軍隊。圖片創建者為「BPTU」，表示自己位在安道爾侯國，但並未回覆訪問請求。

MiG-29是蘇聯於冷戰時期設計的雙引擎戰鬥機，專門用來抗衡美國的F-15及F-16，在1977年首次飛行，並銷售至世界各地，包括朝鮮、敘利亞、印度、伊朗及烏茲別克，近來也在敘利亞及利比亞的俄國空軍基地被發現。1997年時，美國甚至自摩爾多瓦購入了21架「具核能力」的MiG-29，以防落入伊朗等敵對國家手中。

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

美國政治人物過去在投放廣告時，也偶有發生將俄國或其他國家軍事武器誤植的錯誤，例如去年10月，眾議員Brian Mast便在推特上發了一張俄羅斯巡洋艦Pyotr Velikiy的圖片，並附文祝「美國海軍生日快樂」，這條推文隨後被他的辦公室刪除。