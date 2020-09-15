傳伊朗策劃「暗殺美國大使」　川普爆氣嗆反攻：千倍奉還！

▲美國總統川普。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
外傳伊朗正策劃暗殺美國駐南非大使馬克斯（Lana Marks），作為擊斃伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼的報復。美國總統川普14日晚間透過推特表示，伊朗對美國任何形式的攻擊，都將面臨1000倍的強烈反擊。
...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020
川普說，蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）策劃襲擊行動，謀殺美國部隊士兵，帶來持續多年的死亡與苦難，「任何伊朗對美國發動的攻擊行動，無論任何形式，將面臨一次（猛烈）反擊，規模威力千倍以上！」
美軍今年1月在伊拉克巴格達發動一次無人機空襲，擊斃伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認定蘇萊曼尼為伊朗軍事行動的主要策劃者，將其比做伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。
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▼菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼在中東影響力深厚。（圖／達志影像／美聯社）