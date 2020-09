傳伊朗策劃「暗殺美國大使」　川普爆氣嗆反攻：千倍奉還！

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

外傳伊朗正策劃暗殺美國駐南非大使馬克斯(Lana Marks),作為擊斃伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼的報復。美國總統川普14日晚間透過推特表示,伊朗對美國任何形式的攻擊,都將面臨1000倍的強烈反擊。

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!