50年一見！大西洋5熱帶氣旋共舞　歷史上「只發生過兩次」

▲北大西洋14日出現史上第二遭5個熱帶氣旋同時活躍的奇景。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

近來正值颶風的高峰期,繼8月底颶風蘿拉(Laura)重創墨西哥灣與美國路易斯安那州之後,14日在大西洋上竟罕見地同時存在5個活躍的熱帶氣旋,是歷史上第二次發生這種現象,而第一次出現5旋共舞的場面,是在距今約50年前的1971年。

據《CNN》報導,這5個氣旋分別是於百慕達登陸的颶風「波萊特」(Paulette)、預計於路易斯安納與密西西比交界登陸的颶風「薩利」(Sally)、位於大西洋中部目前已逐漸消散的熱帶低壓「雷恩」( Rene)、未來有機會持續成長為颶風的熱帶風暴「泰迪」(Teddy)以及在非洲維德角群島西北部海域的熱帶風暴「維琪」(Vicky)。

▼北大西洋5個熱帶氣旋中心分布圖。(圖/翻攝自美國國家颶風中心)

根據《美聯社》引述,科羅拉多州立大學颶風氣象學家克洛茲巴赫(Philip Klotzbach)指出,大西洋上一次出現這麼多活躍熱帶氣旋,是在距今49年前的1971年,當時總共有六個風暴,分別是伊迪絲(Edith)、費恩(Fern)、珍芝(Ginger)、海蒂(Heidi)、艾琳(Irene)及一個未命名風暴。

美國國家颶風中心(NHC)指出,雖然波萊特正在遠離百慕達,但強風、暴雨、巨浪和風暴潮(storm surge)可能會持續到當地時間15日下午,預計持續增強至16日可能升級為主要颶風,成為本季強度第二大的颶風。

No, your eyes are not deceiving you. You are seeing, count 'em, FIVE different Tropical Cyclones in the Atlantic at the same time. This is something that has only happened one other time in recorded history! #Sally #Paulette #Rene #Teddy #TD21 (could be #Vicky later today) pic.twitter.com/meUY0BKAxy