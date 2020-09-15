拜登批「氣候縱火犯」美西災情燒出新戰場　川普：火勢自己會冷卻

▲美國加州大火災情嚴重，民主黨候選人拜登認為這與全球暖化有關，批評川普忽視氣候變遷。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統候選人拜登14日指責川普是「氣候縱火犯」，因為他不承認全球暖化是加劇西部野火災情的重要因素。對此，川普則表示這場大火危機源於森林管理鬆懈，跟氣候變遷、科學研究無關，且最終火勢一定會冷卻下來。

據《路透社》報導，民主黨候選人拜登日前因為未前往災區而受到共和黨抨擊，對此，他在家鄉德拉瓦州（Delaware）公開表示，這次火災受到天氣影響而嚴重加劇就是「氣候變遷」的證據，川普是「氣候縱火犯」，如果再任由他否認氣候變化4年，「還會有多少郊區被野火燒毀？有多少社區將被洪水淹沒？」

▲美國民主黨總統候選人拜登14日於家鄉德拉瓦州（Delaware）發表演說。（圖／路透）

民調落後的川普於加州會見消防員和官員時表示，針對大火發生原因，「我認為更大的因素是管理的情況。」然而，當記者追問氣候變化是否為火災因素時，川普忽略了近年來在南歐、澳洲和西伯利亞發生的大火，「其他國家沒有這個問題」。

▲美國總統川普14日抵達加州否認大火與全球暖化有關，認為是森林管理不周。（圖／路透）

報導指出，川普總統試圖將大火的責任歸咎於各州政府官員，聲稱需要砍伐出更多的森林防火道，減少易燃物充塞的森林和灌木叢，清理土地上的易燃碎屑等，這些改善森林管理是可以迅速解決的方法，而解決氣候變遷則得花更多時間，需要國際合作。

川普認為國際合作是缺乏的，美國在2017年退出了聯合國氣候高峰會中通過的氣候協議《巴黎協定》，而時任副總統的拜登已經將氣候變遷列入美國面臨的主要危機清單。川普表示，氣候變遷是一個「騙局」，「當你談到氣候變化時，印度會改變它的方式嗎？中國會改變它的方式嗎？和俄羅斯合作嗎？俄羅斯會改變它的方式嗎？」

▲美國總統川普14日抵達加州與當地官員會面，了解並研議解決野火災情。（圖／路透）

根據《路透社》資料，自今年8月以來，奧勒岡州、加利福尼亞州和華盛頓州發生了規模空前的多起火災，波及面積超過400萬英畝（160萬公頃），相當於台灣面積的4.5成被燒成一片火海。目前這場災情，已造成幾個小鎮被夷為平地，數千棟房屋被毀，以及至少35人死亡。

▲美國加州火災14日空拍圖顯示，當地災情依然嚴重。（圖／路透）

加州州長紐森（Gavin Newsom）回應，森林管理工作固然重要，但全球暖化也是引發最近極端野火的一個因素，甚至，加州57%的林地是屬於聯邦所管理，「我們已提交的觀察到的科學證據是不證自明的，氣候變化是真實存在而且它加劇了大火。」

日前，川普已經授權為加州和奧勒岡州提供聯邦救災援助，但他對這一「科學」研究提出了質疑，「它會開始變涼，你就等著看吧，我不認為科學會懂這些。」