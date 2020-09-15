工廠大夜40K！他納悶「年輕人寧願做餐飲」累炸又低薪　網曝3主因

▲不少人打工或剛出社會都選擇做餐飲。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

餐飲業每天必須面對客人，也時常忙到無法準時吃飯，且薪水普遍較低，但仍很多人第一份職業會選擇餐飲。一名25歲男子透露，他以前也是在餐飲業上班，「一個月最多23000而已」，還常常留下來加班打掃，每天都又累又髒，現在轉行到工業區的工廠上大夜班，「根本好超多，也不用面對奧客、趕時間，吃飯也能準時吃，超棒！」重點是薪水增加到4萬，對他來說比上一份工作好太多。

原PO在Dcard表示，他以前在餐飲業打工的時候「又累又髒沒加班費」，還要自掏腰包買員工餐，即使通過公司的考試一個月也才多300元，讓他最受不了的是每天都要面對無數客人，晚上還得要把店面清理乾淨才能離開，常常無法準時下班。

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▲不是所有人都受得了工廠環境。（示意圖／資料照）



直到後來到工廠上大夜班，雖然一天工作12小時，但中間至少有3小時的休息時間，還有餐費補助，重點是「月休10天，一個月將近4萬」，薪水比以前高，工作內容也比之前更單純，還能準時吃飯、上下班，「以正職來說，工廠屌打餐飲業吧？」很納悶為何現在年輕人寧願做餐飲也不要去工業區？

底下留言指出，年輕人不愛在工廠上班主要有3大原因，一是工作內容單一，每天做會無聊煩悶；二是工作環境欠佳，有可能要忍受噪音、氣味等問題；三是餐飲業門檻比較低，幾乎人人都做得來，工廠則是要看能力或經驗。網友回應，「因為去工廠會覺得自己像機器人，久了會憂鬱」、「工業區的問題在於環境吧…要長時間忍受味道、聲音、溫度的災害，不是誰都可以忍受得了吧」、「想進工廠做作業員反而進不去，只好找服務業。」