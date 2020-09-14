歸仁某電鍍廠多次亂排汙水「違反停工命令」　負責人被起訴

▲台南地檢署檢察官劉修言，偵辦台南市歸仁區1家公司之歸仁廠，多次違反水污染防治法，經偵查終結提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官劉修言偵辦台南市歸仁區1家公司之歸仁廠，多次違反水污染防治法，經偵查終結，並針對該公司、該公司郭姓負責人、廢水處理專責人員等提起公訴。

台南地檢署指出，該涉案公司為電鍍業，為水污染防治法第2條第7項所規範之事業，且領有台南市政府核發之台南市水污染防治許可證，該公司郭姓負責人及郭姓廢水處理專責人，均明知該公司製程所產生之廢水，如未經相當污水處理加以淨化過濾，或交由合法清除、處理機構清除、處理，逕行排放至溝渠後，經由地表水體溢散，將嚴重破壞環境生態，進而污染土壤、河川或其他農漁業生產水源，竟為節省成本，未經上開核准登記之流程收集、處理，2019年6月30日某時，每星期約2-3次頻率，將該公司從事金屬表面處理製程所產生含有害健康物質廢水，私自接一塑膠軟管將未經處理之廢水排放於廠前之排水溝渠。案經台南市環保局派員前往監測，於2019年7月25日晚上7時實施稽查，採取水質樣本檢驗後，測得銅、鋅、鎳、總鉻等有害健康物質逾越放流水標準濃度之廢水。

郭姓負責人經台南市環保局稽查發現不法行為後，於2019年10月16日勒令產生廢水之製程全部停工，郭明知其已不得繼續作業，竟不遵守前揭停工命令，仍分別於2020年1月13日至1月17日止、2020年2月3日起至2月6日止，繼續進行產生廢水之製程作業，而違反停工命令，直到2020年2月6日，由行政院環保署環境督察總隊南區督察大隊、台南南環保局，會同台南市玉井分局，當場查獲。

2名郭姓被告又於2020年2月某日，購買裝設定時器作為控制抽水馬達的定時開關，將該公司從事金屬表面處理製程所產生含有害健康物質廢水，私自接一塑膠軟管將未經處理之廢水排放於廠前之排水溝渠，將未經處理之廢水繞流排放至廠外之排水溝內。經台南市環保局派員前往監測，於4月19日晚上8時49分許，持搜索票前往該公司歸仁廠，於同日晚上9時25分該址放流口採取水質樣本檢驗後，測得如下所示有害健康物質，並扣得計時器1台、塑膠軟管1條、塑膠硬管2條等物。

檢察官認為被告2人所為，係違反水污染防治法，該公司則應依同法規定，科以違規所定罰金10倍以下之罰金。被告2人被查獲違法排放有害健康物質逾越法定標準廢水，經處以停工仍不遵守停工命令，又重施故技違法排放廢水，顯然無視繞流排放至溝渠後，經由地表水體溢散，將嚴重破壞環境生態，進而污染土壤、河川或其他農漁業生產水源，貪圖無須額外負擔清理成本，將成本轉嫁由全民犧牲承擔環境污染所受損害，而賺取自己的財物，危害尚難稱屬輕微，惟事後能坦認全部犯行，配合改善廢水處理設施，目前仍為試車階段，仍有待後續台南市環保局追蹤與稽查，綜合所述請法院量處適當之刑，以示懲儆。

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