「用過衛生紙」丟碗裡方便收拾！　店員一看噴怒火：自以為貼心

▲垃圾和廚餘要分開。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

有些人在外用餐，習慣吃完飯就把用過的衛生紙丟進碗裡，幫助店員收桌更加快速，但這看似貼心的小舉動，其實對店家來說反而增加麻煩！一名餐飲人員表示，「到底為什麼那麼喜歡把衛生紙丟在裡面啦！」就算客人是出自好意，但她看了真的很崩潰。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發出餐飲業怒吼，店裡明明有提供垃圾桶，但她常常收桌時發現，客人直接把用過的衛生紙丟進碗裡，碗裡還有食物的湯汁或廚餘，衛生紙一丟進去就會被湯泡爛，看起來相當噁心，且店裡也沒有電風扇，衛生紙不可能亂飛，所以衛生紙一定是客人自己丟進去，並非被風吹入。

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從事餐飲的網友透露，廚餘和垃圾必須分開丟，客人把衛生紙丟進碗裡就會和食物殘渣混在一起，店員倒廚餘前還得先把衛生紙夾起來，反而增加服務人員的麻煩，寧願客人把衛生紙放在桌上或餐盤上都比丟進碗裡好，如果是怕電風扇會吹走的話用餐具壓住即可。

其他人回應，「我也是做餐飲的，看到這種的都很煩」、「我以為餛飩」、「一堆自以為貼心的，看到這種的都很煩」、「能懂，拿出來超噁心的」、「我一直以為這樣子服務員比較好收耶XD」、「很多人以為這樣你們比較好整理阿」、「我之前也會這樣耶！很怕衛生紙飛走，造成地上髒亂..現在懂了。」

▼很多人還以為這樣店員比較好收。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

