「誰摔死了李新」遭求償600萬！郭新政、盛竹如勝訴　原因曝光

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拍「誰摔死了李新」遭求償600萬！郭新政、盛竹如告贏了　法院理由曝光

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▲▼郭新政,盛竹如（圖／記者孫于珊攝）

▲提告郭新政、盛竹如求償600萬，李新義妹夫妻敗訴。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

已故台北市議員李新生前女友郭新政、媒體人盛竹如拍攝「誰摔死了李新」系列影片並出書，影射李新義妹林麗君及其丈夫黃明烈與李新墜樓事件有關，氣得林麗君夫妻向2人提告並求償600萬。台北地方法院認為，影片與書籍在合理的意見表達，審酌後判處郭新政、盛竹如2人免賠，全案可以上訴。

李新2017年9月墜樓身亡，郭新政2018年找來盛竹如合拍「誰摔死了李新」系列影片，影射林麗君及其丈夫黃明烈與李新墜樓事件有關。林麗君夫妻倆認為，「誰摔死了李新」出現後，讓他們遭到網路霸凌、質疑他們是殺人兇手，嚴重侵害他們的名譽權與隱私權，決定向郭、盛提告提告求償600萬。

據悉，「誰摔死了李新」影片中質疑，林麗君在李新墜樓當天，戴著口罩出現在案發現場，有媒體把她誤認為郭新政，她卻不斷閃躲且一語不發，不願意開口否認，旁邊的老公黃明烈也沒有出言澄清，導致外界誤認李新墜樓，可能是和感情因素有關。

台北地院一審認為，林麗君事發當天確實出現在事故現場，對於媒體記者追問「你是郭新政嗎」也未否認，旁邊的黃明烈也沒澄清，客觀上足以讓記者產生誤會，也讓閱聽大眾聯想李新墜樓可能與感情因素有關，甚至對郭新政的名譽有負面影響。

法官表示，郭新政製作的「誰摔死了李新」影片，內容多為自我澄清或意見表達等，並非出於惡意或毀謗，用字遣詞雖然有些激烈，但未達偏激不堪的程度，至於盛竹如受邀擔任旁白，相關的台詞與文稿都是由郭提供，並未參與影片製作和內容設計，是基於新聞播報專業執行業務，審酌後判處郭、盛2人勝訴免賠。

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