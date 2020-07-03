　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沈記玉飾小開詐2億珠寶案　郭新政免賠6497萬確定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「誰摔死了李新」影片惹爭議,郭新政女士赴北檢控告羅淑蕾。（圖／記者李毓康攝）

▲最高法院判決郭新政不須賠償6497餘萬元的珠寶。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，被控以不實當票詐欺珠寶案，刑事部分她被依「偽造文書罪」判刑4月，得易科罰金36萬元定讞。民事部分，一審判郭女須與另2名被告連帶賠償蕓賞珠寶公司6497萬餘元，但二審逆轉改判郭女免賠。案經上訴，最高法院3日駁回上訴，郭女確定不需賠償。

本案乃源自於「沈記玉飾」公司小開沈昊諺（原名沈家民），企圖詐騙蕓賞珠寶公司，謊稱可以代銷2億元珠寶、鑽石，但沈男卻將珠寶直接典當換現金。後來沈男找郭女出資6000萬元，贖回其中9顆鑽石由郭女保管；沈男還與郭女簽訂契約，約定若沈男在2014年5月前無法清償債務，鑽石則歸郭女所有，另外郭女還可以獲得利息及鑽石保管費。

而蕓賞公司發現沈男並未代銷珠寶後，打算討回珠寶，發現其中有9顆鑽石在郭女處。前往索討時，郭女竟出示一張潘姓當鋪老闆的當票，謊稱珠寶已典當。蕓賞公司擔心鑽石流當後追討不回，被迫付7147萬元給郭女取回鑽石；蕓賞公司後來發現鑽石根本就由郭女持有，並未典當，這才知道當票是假造，因此提出詐欺告訴，並向沈、郭等人求償。

刑案部分，沈男最後被依照「詐欺罪」判刑5年4月定讞，已經發監執行；郭女與潘姓當鋪老闆被認定犯下「偽造文書罪」，分別判刑4月、3月定讞，均可易科罰金。

民事求償部分，一審判決沈男、郭女、潘男等3人，分別對蕓賞公司造成侵權損害行為，均須負擔賠償責任，扣除沈男與蕓賞公司達成和解的650萬元，一審判決3人連帶賠償6497萬餘元。上訴二審後，高院卻改認定郭女取得珠寶並無不法，蕓賞公司也未出現損害，因此改判郭女、潘男均免賠，僅由沈男一人負擔賠償責任，另外再加碼賠償，最後判沈男須賠償7259萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴確定。

ET快訊
快訊／失蹤陸戰隊員找到了！漢光演習預演2命危
快訊／陸戰隊漢光預演意外！1失蹤、2命危「裝上葉克膜搶命中」
漢光演習預演重大意外！海陸陸戰隊小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中
一次買8色！博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」 　
快訊／台美關係升級！外交部宣布：恢復設立駐關島辦事處
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貼「消滅司法恐龍一刀斃命」 男堅稱「針對濫權瀆職司法官」檢不起訴

男情緒不穩隨機攻擊　無辜17歲女高中生「頭部+肩膀」挨2拳

澎恰恰借千萬遭詐仲介費180萬　首度赴北檢說明受騙過程

快訊／失蹤陸戰隊員找到了！「生命徵象未知」…漢光演習預演2命危

警察實習生想看「A1：死亡車禍」　學長譏：母湯哦！希望他早點長大

紅衣變態男出沒基隆廟口　「抓胸+熊抱」女高中生驚聲尖叫

沈記玉飾小開詐2億珠寶案　郭新政免賠6497萬確定

西門商圈開休閒館高掛「嚴禁賭博」　24小時不斷電...暗藏15桌麻將賭場

快訊／陸戰隊漢光預演意外！1失蹤、2命危「裝上葉克膜搶命中」

恐怖情人再現！　狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨家屬竟還見死不救

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

貼「消滅司法恐龍一刀斃命」 男堅稱「針對濫權瀆職司法官」檢不起訴

男情緒不穩隨機攻擊　無辜17歲女高中生「頭部+肩膀」挨2拳

澎恰恰借千萬遭詐仲介費180萬　首度赴北檢說明受騙過程

快訊／失蹤陸戰隊員找到了！「生命徵象未知」…漢光演習預演2命危

警察實習生想看「A1：死亡車禍」　學長譏：母湯哦！希望他早點長大

紅衣變態男出沒基隆廟口　「抓胸+熊抱」女高中生驚聲尖叫

沈記玉飾小開詐2億珠寶案　郭新政免賠6497萬確定

西門商圈開休閒館高掛「嚴禁賭博」　24小時不斷電...暗藏15桌麻將賭場

快訊／陸戰隊漢光預演意外！1失蹤、2命危「裝上葉克膜搶命中」

恐怖情人再現！　狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨家屬竟還見死不救

貼「消滅司法恐龍一刀斃命」 男堅稱「針對濫權瀆職司法官」檢不起訴

男情緒不穩隨機攻擊　無辜17歲女高中生「頭部+肩膀」挨2拳

陳時中提入境普篩不可行　趙少康批「邏輯不對」：普篩跟居家檢疫不用二選一

不想買200萬車位「月租才6000元」可租27年！　網細算後打槍：傻子才用租的

浪汪躲追捕跌魚塭！動保救援驚見下體長菜花　紅腫潰爛大如籃球　

貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂　痘痘不再上門

抓包金馬新人范少勳說謊！《破處》全員露點戲0防護　部長X太空小姐來戰經典電影咖！

澎恰恰借千萬遭詐仲介費180萬　首度赴北檢說明受騙過程

快訊／失蹤陸戰隊員找到了！「生命徵象未知」…漢光演習預演2命危

「體味」重恐是疾病警訊！7招有效除臭…辛辣食物不要吃

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

東區ZARA前車震　下場曝光

即／美堤河濱公園驚見浮屍　警急打撈調查

單挑轎車駕駛　遊覽車司機說話了

高雄極樂淫窟曝！　老司機選妃到腳軟

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

快訊／陸戰隊漢光預演意外！2人命危

淫狼消防員性侵害命　17歲少女悲慘身世曝

大咖藝人經紀老闆吸毒　近期慘況曝光　

1歲兒遭安全帶勒死　家長少了這一步

醉女失控咆哮！以「超巨車頭燈」逼近警方被壓制

更多熱門

相關新聞

男受詐騙欲匯萬元美金警及時攔阻

男受詐騙欲匯萬元美金警及時攔阻

台南市警五分局立人派出所，2日上午10時30分，接獲北區臨安路2段國泰世華銀行來電，稱有民眾臨櫃表示要美金匯款萬元，行員發現其所匯帳戶係澳洲聯邦銀行，可能遭詐騙，通知警方前來了解，及時阻詐成功。

FB攜手iWIN設計「網路安全小教室」貼文

FB攜手iWIN設計「網路安全小教室」貼文

陸外交部「萬言書」回應人權質疑

陸外交部「萬言書」回應人權質疑

司法院再批陪審參審不可併行

司法院再批陪審參審不可併行

誆蓋太陽能電廠吸金1億　鼎笙董座詐騙起訴

誆蓋太陽能電廠吸金1億　鼎笙董座詐騙起訴

關鍵字：

法律人權郭新政沈記玉飾詐騙珠寶三審鑽石典當最高法院賠償

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

東區ZARA前車震　下場曝光

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面