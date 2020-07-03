沈記玉飾小開詐2億珠寶案　郭新政免賠6497萬確定

▲最高法院判決郭新政不須賠償6497餘萬元的珠寶。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，被控以不實當票詐欺珠寶案，刑事部分她被依「偽造文書罪」判刑4月，得易科罰金36萬元定讞。民事部分，一審判郭女須與另2名被告連帶賠償蕓賞珠寶公司6497萬餘元，但二審逆轉改判郭女免賠。案經上訴，最高法院3日駁回上訴，郭女確定不需賠償。

本案乃源自於「沈記玉飾」公司小開沈昊諺（原名沈家民），企圖詐騙蕓賞珠寶公司，謊稱可以代銷2億元珠寶、鑽石，但沈男卻將珠寶直接典當換現金。後來沈男找郭女出資6000萬元，贖回其中9顆鑽石由郭女保管；沈男還與郭女簽訂契約，約定若沈男在2014年5月前無法清償債務，鑽石則歸郭女所有，另外郭女還可以獲得利息及鑽石保管費。

而蕓賞公司發現沈男並未代銷珠寶後，打算討回珠寶，發現其中有9顆鑽石在郭女處。前往索討時，郭女竟出示一張潘姓當鋪老闆的當票，謊稱珠寶已典當。蕓賞公司擔心鑽石流當後追討不回，被迫付7147萬元給郭女取回鑽石；蕓賞公司後來發現鑽石根本就由郭女持有，並未典當，這才知道當票是假造，因此提出詐欺告訴，並向沈、郭等人求償。

刑案部分，沈男最後被依照「詐欺罪」判刑5年4月定讞，已經發監執行；郭女與潘姓當鋪老闆被認定犯下「偽造文書罪」，分別判刑4月、3月定讞，均可易科罰金。

民事求償部分，一審判決沈男、郭女、潘男等3人，分別對蕓賞公司造成侵權損害行為，均須負擔賠償責任，扣除沈男與蕓賞公司達成和解的650萬元，一審判決3人連帶賠償6497萬餘元。上訴二審後，高院卻改認定郭女取得珠寶並無不法，蕓賞公司也未出現損害，因此改判郭女、潘男均免賠，僅由沈男一人負擔賠償責任，另外再加碼賠償，最後判沈男須賠償7259萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴確定。