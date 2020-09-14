美駐中國大使爆卸職　彭博社證實：10月初離開北京

▲美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）14日出然爆出離職，雖然中國大陸外交部發言人汪文斌指稱尚未收到通知，但美國駐華大使館已經貼出新聞稿聲明。隨後彭博社也引用此消息報導，指出布蘭斯塔德已於上周與川普通過電話確認此項決定，並將於10月初卸下職位。

據悉，布蘭斯塔德因與習近平相識，在2016年底受到川普提名，並和家人於2017年6月抵達中國出任駐華大使，在任期內達成了第一階段貿易協議，並攜手打擊「吩坦尼」（Fentanyl，類鴉片藥物）的走私案件，成功減少了源自於中國的吩坦尼流入美國。

美國駐華大使館表示，布蘭斯塔德將於十月初卸下其美國特使職位並離開北京，在過去的三年零三個月裡，代表美國總統和美國人民，讓他格外榮幸。在布蘭斯塔德任內，曾到訪中國26個省和自治區，若非新冠肺炎疫情影響，本可以遍訪所有的省份和自治區。

對此，美國總統川普和國務卿蓬佩奧都曾在Twitter上發文，感謝布蘭斯塔德作為美國大使為美國人民服務，以及肯定在任內為平衡美中關係所做出的貢獻。

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

美國駐華大使離任聲明全文：

美國駐中華人民共和國大使泰里·布蘭斯塔德將於十月初卸下其美國特使職位並離開北京。大使於上週與特朗普總統通話確認了這一決定。

布蘭斯塔德大使和家人於2017年6月抵達中國。在美國大使館本週一舉行的一場內部全體大會上，布蘭斯塔德大使感謝了美國駐華使領館員工所做的所有辛勤工作。“我最為自豪的是我們為達成第一階段貿易協議以及為我們在美國的社區帶來切實結果所做的工作。我們的目標仍然是為美國家庭帶來有意義、可衡量的結果。我們已經取得了重要的進展，我們將繼續爭取更多。”

大使幫助領導了使館的工作，成功減少了從中國流入美國的芬太尼。2018年，經過數月的談判，中國同意將芬太尼及其所有衍生物作為管控物質進行列管。這一協議將可能挽救數千美國人的生命。

大使表示能在過去的三年零三個月裡代表美國總統和美國人民，他格外榮幸。“我們正在重新平衡美中關係，以使其公平、對等，並能在兩國都推動積極增長。”他還表示，在任職大使期間，他曾到訪中國26個省和自治區，若不是COVID -19限制了他在中國國內的旅行，他本可以遍訪所有的省份和自治區：“了解中國人民，在他們的家中和他們見面，聽他們的個人故事，這一直是這項工作的一大榮幸。”

蓬佩奧國務卿通過推特（Twitter）感謝了大使的服務，他表示，布蘭斯塔德大使為重新平衡美中關係所做的貢獻將會在未來數十年間對美國在亞太的外交政策產生持久、積極的影響。

大使離開北京後將會返回艾奧瓦州。