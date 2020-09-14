美駐中國大使突爆換人　陸外交部稱「未獲通知」





▲ 美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

正值中美關係緊張之際，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然爆出離職，美國國務卿蓬佩奧還發文感謝他「作為美國大使為美國人民服務。」對此，中國大陸外交部發言人汪文斌14日僅說，有注意到美方發布的有關推特，但尚未收到正式通知。

布蘭斯塔德是美國共和黨政治人物，與中國打交道數十年，和中國國家主席習近平相識，因此在2016年12月獲當時的美國總統當選人川普提名，2017年出任美國駐華大使，惟服務3年多後，蓬佩奧9日時在公開談話中透露，中共黨媒《人民日報》近日拒絕刊登布蘭斯塔德的文章，而後中美雙方各說各話，再中美挑敏感神經。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

9月14日，蓬佩奧於推特上發文，稱感謝布蘭斯塔德作為美國大使為美國人民服務。此舉被CBS、美聯社解讀為美方將更換駐華大使、布蘭斯塔德即將離任，但蓬佩奧並未透露背後原因和接替人選等內容。

對此，美國有線電視新聞網（CNN）援引消息人士稱，布蘭斯塔德將辭去駐華大使職務，並在11月美國總統大選前返回美國。

中國外交部發言人汪文斌表示，我們注意到美方發布的有關推特，目前尚未收到布蘭斯塔德大使將卸任的通知。

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