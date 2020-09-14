工地2F墜下！2鋼筋直插「貫穿胸肺」　他幸運逃死還意外揪出肝癌

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣大林鎮某工地7月6日下午2時許發生一起工地意外，50多歲張姓技士作業時踩空，從2樓高度墜落，被2根鋼筋分別插入胸口及骨盆，鋼筋整個貫穿其胸腔及臀部，歷時了5個多小時的手術才撿回一命。幸運的是，張男在住院期間，主治醫師意外發現他肝臟有腫瘤，最後確診肝癌復發，所幸及早發現，而張男術後也恢復良好，也讓主治醫師直呼，「運氣不錯」。

張男7月6日不慎在工地踩空，當場從2樓墜落，而2根直徑2公分的鋼筋就直直插入張男體內，貫穿他的胸腔、腹腔，模樣相當驚悚。

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▲工人工地墜樓，鋼筋貫穿胸肺，治療中意外發現肝癌腫瘤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲院方偕同消防隊員將鋼筋截短後，替張男進行手術。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義大林慈濟醫院移植外科主任尹文耀表示，當時張男被兒子抱著進到急診室，身上還插著2根長鐵條，完全無法平躺，只能側躺接受醫師治療。尹文耀表示，當時醫院啟動外科團隊搶救，並與消防隊合力將鋼筋剪短後，立刻安排手術。

尹文耀回憶，當時大家都非常驚訝，也很擔心，所幸張男意識清楚，血壓也穩定，而手術首要任務就是必須將鋼筋移除，但因鋼筋插入位置接近心臟，必須全神貫注，否則一旦稍有偏離，就很可能大出血喪命。尹文耀也提醒，若民眾不幸遇到異物插入身體，最好不要輕易拔除，否則造成大量出血，而張男就是很好的例子，在事發後沒有急著將鋼筋拔除，而是立刻送醫，才幸運撿回一命。

尹文耀提到，張男身上的2根鋼筋，一條穿過小腸，造成小腸斷裂、破洞，腹腔裡全是腸液，也因此造成腹膜炎，再者，該鋼筋插入位置剛好位在主動脈分支，恰巧閃過主動脈，不然後果不堪設想。

此外，尹文耀在術後也替張男安排全身電腦斷層，意外發現張男肝臟部分有腫瘤，在與腫瘤科醫師會診時，確診張男肝癌復發，所幸並未轉移到別處，而張男也立刻接受手術。

▲張男術後接受全身電腦斷層，意外發現肝癌腫瘤。（圖／記者翁伊森翻攝）

尹文耀提到，張男這次的肝腫瘤手術難度高，最後是採取微創方式進行手術，而術後傷口小，因此復原得快，張男也幸運地恢復健康，讓尹文耀直呼，「運氣不錯」。

歷經過大劫的張男表示，事發當時不覺得痛也不覺得害怕，現在回想起來才開始感到可怕，而自己也很幸運撿回一命，「這全都是我的福氣」。

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