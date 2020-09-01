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1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

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記者許宥孺／高雄報導

小小抗癌鬥士！高雄市一名1歲7個月大的女童百香果（小名），在2019年9月發現因發燒就診，醫師驚覺不對勁，發現百香果的肚子鼓鼓的，輾轉到高雄長庚檢查，確診罹患肝癌，腫瘤直徑高達14公分，歷經了10次化療、1次腫瘤切除手術後，終於結束206天以院為家的日子。主治醫師王素貞憶起第一次看到百香果時，從不會爬，到現在已經會走路、學講話，讚許「她真的很堅強」，心裡除不捨之外，也早已把百香果當作乾女兒，希望她能夠健康長大。

▲百香果妹妹抗癌成功。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄1歲大女嬰「百香果」罹患肝癌，經10次化療1次手術抗癌成功。（圖／記者許宥孺翻攝）

請繼續往下閱讀...

「我的女兒好勇敢！妳是我的英雄！」百香果的媽媽日前在臉書《爆怨公社》貼文，描述女兒百香果在9個月大時確診罹患肝癌，206天以來一家人以醫院為家，經過10次化療和肝腫瘤切除手術，終於可以畢業了。

百香果的爸爸受訪時表示，在確診罹患肝癌以前，百香果在家的狀況都比其他小朋友來的活潑好動，而且也很少生病，尤其被確診的是罕見的肝母細胞瘤（肝癌其中一種）時，一般人也不會有這種背景知識去理解，小朋友肚子怎麼會鼓的大大的，裡面有腫瘤？大部分都會認為，小朋友就是肚子大大的、圓滾滾的，「發現的時候，真的沒有辦法接受，直到確定可以開刀了，心裡才比較踏實一點」。

▲百香果妹妹抗癌成功。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲百香果妹妹抗癌成功，爸媽開心受訪。（圖／記者許宥孺翻攝）

「真的很艱辛，這一年幾乎都在醫院。」百香果的爸爸想起這年最難忘的事情，表示百香果在術後做化療時，化療會造成腸胃加速蠕動，但有一次可能剛好吃止瀉藥，腸胃無法蠕動造成腸脹氣，「她痛地在床上打滾，很怕是不是又要進去動刀了！」

高雄長庚醫院兒童血液腫瘤科王素貞醫師表示，百香果在未滿一歲時就發現有惡性肝臟腫瘤，到院檢查時，發現肝臟腫瘤非常大，直徑長達14公分，大約佔了百香果的肝臟3/4的面積，雖非年紀最小的患者，但是腫瘤指數是在高長看過最高的，胎兒蛋白指數達4億多，「本來還想說是不是看錯了」。

▲百香果妹妹抗癌成功。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲百香果妹妹抗癌成功，開心在媒體前拍手。（圖／記者許宥孺翻攝）

王素貞指出，百香果的年紀小，因此要考慮到化療的副作用，也包括手術的風險，但百香果的肝腫瘤上包覆著大小血管，只能先安排化療，等待腫瘤縮小後，再進行腫瘤切除，目前已經完成10次療程，不過後續仍須追蹤。

「她那時還沒1歲！甚至都還不會走路！」王素貞回憶起這一年來百香果的康復之路，指出百香果的長大過程，包括學走路、學講話、滿周歲…幾乎都是在醫院度過，有時候回院治療時，就突然發現「怎麼突然會走了？甚至後來還會跑，爸爸媽媽還要推著點滴追在後面！」

王素貞說，由於百香果的童年都是在醫院度過，長時間下來，早就把百香果當作家人、乾女兒在疼，希望她能夠健康長大。她讚許百香果「真的很堅強」，包括百香果的父母也非常努力，才能順利度過整個療程。

▲百香果妹妹抗癌成功。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄高雄長庚肝癌抗癌百香果

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