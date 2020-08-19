男友爸癌逝！香港妹哭求送行被拒　發起「遠距伴侶團聚」：爭取我們的存在

▲香港女網友懇求能來台見男友！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者劉維榛／綜合報導

為防堵新冠肺炎蔓延，中國大陸、香港或澳門的旅客暫緩入境台灣！一名香港女網友淚崩表示，已與男友近半年沒見，而男友爸因癌症過世，讓她自責無法來台見長輩最後一面，因此發起「「幫助遠距離伴侶／家庭在台灣團聚」的活動，讓台灣政府可以聽到大家的心聲，也呼求大家關注遠距離伴侶的聲音和請求。

一名香港女網友向《ETtoday新聞雲》苦訴，已與台灣男友論及婚嫁，並計畫明年結婚，無奈計畫趕不上變化，因疫情肆虐，小倆口自從3月後便再也沒見面，痴痴盼著台灣開啟國門的那一天到來。

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怎料，上個（7）月底，男友爸爸因長期肝病惡化而需要住加護病房，病情甚至急轉直下，「直接到了末期肝衰竭，唯一方法只有換肝」，而孝順的男友決定捐肝救爸爸，讓原PO急著跳腳，希望可能來台探病。

不過台灣至今禁止陸港澳遊客入境，原PO曾多次寫信求助台灣政府，「表明願意配合所有防疫程序也願意自費做檢測，只求能見最後一面。」而官方一律「拒絕」回應，最後在8月16日，男友爸因身體狀況差，無法做換肝手術，當天辭世了，「而身處在香港的我，沒法見他最後一面、沒法送他最後一程也沒辦法好好陪伴在他們一家身邊，這個一輩子的遺憾讓我心碎。」

透過男友轉述，爸爸生前，心心念念希望可以抱孫，認為應該要叫他們趕快結婚，此話一出，讓原PO揪心表示，「這句話讓我很心痛，也很痛恨自己沒辦法來完成他的遺願。」

對此，原PO決定發起「幫助遠距離伴侶／家庭在台灣團聚Love Is Not Tourism Taiwan」的活動，希望可以讓國際家庭、伴侶們可以在安全的審核情況下見到彼此，「讓在台灣的人可以知道這個活動，也可以讓那些焦急的家庭、伴侶們知道他們不孤單。」