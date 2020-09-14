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加強監測螯蝦十足目虹彩病毒　屏東佳冬驗出一陽性場…進行銷毀

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▲屏東縣佳冬鄉一螯蝦場驗出十足目虹彩病毒，進　行銷毀。（圖／屏東縣動物防疫所提供）

▲屏東縣佳冬鄉一螯蝦場驗出十足目虹彩病毒，進行銷毀。（圖／屏東縣動物防疫所提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所配合農委會動植物防疫檢疫局，加強採樣監測螯蝦十足目虹彩病毒感染情形，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所通知檢驗結果，在佳冬鄉1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，動物防疫所於9月10日完成陽性場全場蝦隻清除、送化製場銷毀及養殖池相關區域消毒作業，以防堵疫情的傳播。

▲屏東縣佳冬鄉一螯蝦場驗出十足目虹彩病毒，進　行銷毀。（圖／屏東縣動物防疫所提供）

▲銷毀感染十足目虹彩病毒螯蝦。　

這次銷毀的螯蝦，計蝦苗1125公斤、成蝦7323台斤；屏東縣動物防疫所所長李永文表示，縣內十足目虹彩病毒監測總計採樣送驗泰國蝦22場及白蝦7場（全部呈陰性）、螯蝦32場（8場陽性）。

動防所將嚴密監控疫情發展，加強養蝦場訪視工作，並呼籲養蝦業者，十足目虹彩病毒沒有特效藥，以預防為主，提醒業者加強養殖場生物安全管控措施，養殖過程倘發現池蝦有食慾減退、游出水面、靠岸等異常症狀或死亡情形，務必儘速通報屏東縣動物防疫所（屏東市民學路58巷23號，08-722-4109#31），以釐清疾病發生原因，以即時啟動必要處置措施，以避免疫情擴散。

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