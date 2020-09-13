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社會 社會焦點 保障人權

草埔隧道內超速、變換車道違規多　屏警42天開出近5千張罰單

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記者陳崑福／屏東報導

連接屏東台東間的台9線南迴草埔隧道2019年底通車，交通違規案件頻傳，屏東縣警方統計從8月迄今以來，短短40多天，已開出近5000張罰單，其中以超速居多，更有隧道內隨意變換車道，連續被開單罰款情事，屏東縣警方提醒用路人，長隧道救災不易，為維護行車秩序及交通安全，隧道內千萬不要超車，也不要任意變換車道。

▲草埔隧道違規車輛被自動測速照相器拍到，警方依法開單告發 。（圖／民眾提供）

▲草埔隧道大型重型機車違規變換車道，被自動測速照相器拍到，警方依法開單告發 。（圖／民眾提供，以下同）

▲草埔隧道違規車輛被自動測速照相器拍到，警方依法開單告發 。（圖／民眾提供）

▲▼3.5噸以上大貨車開入、自小客車超速。

▲草埔隧道違規車輛被自動測速照相器拍到，警方依法開單告發 。（圖／民眾提供）

屏東縣警局說，草埔隧道內南北兩端各架設2支自動測速器，時速限制70公里，其中開出超速罰單中，幾乎都是北向、也就是往台東方向車輛，至本月11日止，已開出超過1.8萬張罰單，研判應是遊客急著趕到台東目的地導致超速。

其中8月至9月11日，短短42天，就開出近5000張罰單，暴增罰單量，由於8月是暑假，不排除民眾帶著家人出遊，引發往來車輛激增，因此超速。

而有的駕駛被連續開2張、甚至3張罰單，接到罰單後以6公里內超速不二罰提出申訴；屏東縣警方表示，隧道內不受6公里內超速不二罰規範，也就是超多少次被開多少張罰單，特別提醒駕駛人注意。

警方表示，今年6月底起試辦通行大型重型機車計畫，試辦期間為期6個月，但試辦以來，發現有少數大型重型機車騎士在隧道內任意違規變換車道，險象環生。另一般重型機車及3.5噸以上大貨車闖入，都依法開出罰單，罰單已超過50張，籲請駕駛不要心存徼倖。

依據「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600至1800元罰鍰；超速或低於規定最低時速，可處1200元至2400元罰鍰，若於禁止臨時停車處所停車則可處600至1200元罰鍰。提醒駕駛遵守交通安全規則，確保行車平安。

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