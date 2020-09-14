屏東婦釣蝦場如廁雙腿突發麻喊救命　警消馳援虛驚一場

▲屏東縣內埔警分局內埔派出所副所長潘春風、警員林財慶會同消防人員趕到釣蝦場救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

63歲的陳姓婦人，獨自一人到市場購物，因尿急到附近一家釣蝦場如廁，雙腿突癱軟無力，大聲呼叫求救，店家聽到報警求助，屏東縣內埔警分局內埔派出所副所長潘春風、警員林財慶獲報趕到，協助攙扶她坐在沙發區休息，並透過社會處聯繫上她的家屬，確身體無礙後接回。

內埔警分局內埔所日前接獲110通報，指內埔鄉某釣蝦場有一名老婦店內如廁時，雙腿突發軟無力，請求警方協助。

警方說，陳姓婦人獨居內埔市區，日前至菜市場購物時，突然內急，遂走進附近釣蝦場如廁，在廁所內陳婦雙腿忽然發麻無法出力，大聲疾呼求助，員工聽到聲音連忙查看。

釣蝦場女員工表示，進入廁所後，一邊安撫情緒，一方面引導開門，終順利將她攙扶出來。

警、消獲報先後趕到，聯手將她扶至休息區緩解情緒，由救護人員檢查她的全身無外傷，警方則設法聯繫家屬，得知陳婦係由社福單位派照服員管理生活起居，透過該單位獲得親友電話，並連絡到她的三弟，趕至釣蝦場將她載回家。

家屬向警方表示，她喜愛獨自外出辦事，惟年事已高，身體不堪負荷致腿麻無力，感謝店家的即時發現，而警方也給予即時的幫助，讓她感受到社會的溫暖。

分局長蔡耀順呼籲呼籲民眾，家中年長者欲外出時，應掌握外出事由、地點等資訊，或將註有聯絡方式之紙條供長者隨身攜帶，俾使遭遇困難能幫助釐清身分。

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