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「神農獎」豬農蘇鵬　投資溫室種有機小黃瓜創口碑

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▲屏東縣麟洛鄉農友蘇鵬，得過神農獎，目前種植有機小黃瓜，贏得口碑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣麟洛鄉農友蘇鵬，得過神農獎，目前種植有機小黃瓜，贏得口碑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

以養豬而得到「神農獎」的屏東縣麟洛鄉農友蘇鵬，兩年前投資設備蓋起強固型溫室，總共1.7公頃分批種植有機小黃瓜，全年提供安全健康、脆甜美味的小黃瓜給有機通路及團膳，贏得好口碑。

56歲的蘇鵬不止養豬內行，種菜對他來說不困難，他高職唸農藝科，退伍後來才與家人投資養豬，利用養豬廢水經處理後灌溉農田，沼氣發電後的沼泥加工成有機質施肥，2年前開始種小黃瓜，也試種過洋香瓜。

蘇鵬指出，1.7公頃的網室分兩個區塊，原都是檳榔園砍除改種，由於政府鼓勵農友申請設施種植瓜果蔬菜，有了設施保護，遇到強烈氣候可以保護農作物，菜源穩定。

雖然不是植物類專家，但好學的他也唸了屏東農業大學，和學員間的互動及交流，讓他在栽種上更精進。

目前小黃瓜分批分期栽種，一批大約2個月，所以能全年供應，平均每日採收約500公斤，雇用農友幫忙整理瓜藤及採收，以供應有機通路及學校團膳，他採取多角化經營，在設施及循環經濟下，讓農業更具競爭力。

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