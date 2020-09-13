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瑪家舊筏灣+八大源為山地管制區　內埔警：登山客需依法申請

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▲屏東縣內埔警分局表示，瑪家舊筏灣及八大源為山地管制區，提醒登山客需依法申請入山，以免觸法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局瑪家分駐所副所長連秋和表示，瑪家舊筏灣及八大源為山地管制區，提醒登山客需依法申請入山，以免觸法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉公所宣布，舊筏灣及八大源各項建設尚未完成，在2021年1月1日前遊客暫時禁止前往，如有違規，將報請警方取締，引發討論；轄區的內埔警分局13日表示，該兩地屬山地管制區，提醒登山客依法申請入山，以免觸法。

舊筏灣及八大源列入文化資產聚落建築群，聲名大噪，吸引遊客湧入，影響部落居民生活，瑪家鄉長梁明輝因此日前透過社群群組發文，「全體鄉民請注意，由於舊筏灣及八大源各項建設尚未完成，包括路、橋、河流等，危險性很高，鄉公所呼籲全體鄉民及遊客暫時禁止前往。如有違規，將報請警方取締。上述區域預計從2021年1月1日才全面開放。」

梁鄉長還說，相關工程明年1月1日前會完成，屆時將採預約制，遊客統一乘坐接駁車進入舊部落深度遊，目前已完成40位解說員的培訓，至於族人回舊部落耕作、整理家園不會受進出限制。引來熱烈討論。

內埔警方今天說，山地管制區的劃設由國防部會同內政部劃設，以維護山地治安，並借以保護山域珍貴林材及保育動物。依據國家安全法第7條規定，未經申請許可，無故入出山地管制區，經通知離去，仍不遵從者，最高可處6個月以下有期徒刑。

有關瑪家鄉公所發佈「由於舊筏灣及八大源各項建設尚未完成，包括路、橋、河流等，危險性很高，鄉公所呼籲全體鄉民及遊客暫時禁止前往。如有違規，將報請警方取締。」，內埔警分局提醒入山民眾應依規定申請，避免影響鄉政建設及傳統領域的原民作息。

該分局同時提醒，欲進入管制區的民眾可至警政署「入山案件申辦系統」進行網路申請；或到入山的分駐(派出)所臨櫃申請，另該分局亦會加強山域治安查訪工作。

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