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男嬰肚子暴風隆起！才滿月竟「懷孕了」　醫剖腹捧出完整嬰屍

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▲▼ 男嬰的體內還有另一個已成形的胎兒。（圖／翻攝自九江新聞網）。

▲男嬰的體內還有另一個已成形的胎兒。（圖／翻攝自九江新聞網）

記者鄭思楠／綜合報導

剛出生1個多月的男嬰，就接受了「剖宮產」手術！江西一名男嬰剛出生肚子裡面就長了一個小腫塊，之後的一個多月裡，腫塊更暴風成長，甚至變成一個上下肢完整的人形胎兒。最後，醫生從他腹中取出這個「寄生胎」。目前，男嬰恢復良好。

據《半島晨報》報導，今年4月，孕婦李玉（化名）在江西九江市婦幼保健院接受超音波檢查時，醫生發現她腹中胎兒肚子裡長有一個包塊，並建議採取隨診、隨訪的措施進行診療。

7月初，李玉順利誕下一名男嬰，這讓一家人欣喜不已。但令人頭疼的是，儘管男嬰外觀看上去很健康，沒有任何異樣，但在持續監測中，卻發現腹中的包塊逐漸增大。

8月31日，才出生1個月17天的男嬰住進了市婦保院兒外科。盆腔、上腹部、下腹部CT掃描和雙腎超音波等檢查，均提示為左側腹膜後包塊， 疑似「胎中胎」，也就是有一個胎兒「鑽」進了另一個胎兒的肚子裡，也叫做「寄生胎」。醫生說，如不及時取出腹部包塊，包塊增大擠壓周圍臟器會危及生命，必須進行手術。

3天後，經過周密的術前檢查，醫生為男嬰做了剖腹手術。最終，經過1個多小時的手術，順利從男嬰肚中取出了寄生胎，打開胎體，發現上肢、下肢及臀部和生殖器清晰可見。目前，男嬰各項功能恢復良好。

醫生表示，「寄生胎」是一種罕見的先天性疾病，遺傳學上又稱胎內胎，發病率約為百萬分之一，是指完整胎體的某部分寄生有另一個或幾個不完整的胎體，多數寄生胎有腸管發育，並有生殖腺、腎上腺、膀胱等。

醫生指出，寄生胎無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活的組織，並隨寄主的成長而增大，但往往初期外觀並無任何異常，只有當寄生胎長大到一定的程度，壓迫鄰近組織、器官，如胃腸、肺、泌尿道，才會引起相應的症狀。

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