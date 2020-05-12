老公逼自然產！她太痛「2次下跪求剖腹產」遭拒…心冷5F跳下一屍兩命

▲孕婦「2次下跪」畫面曝光。（圖／榆林市第一醫院）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省榆林市一名年輕孕婦3年前生產時，因為難頂陣痛，下跪請求剖腹產遭到老公和家屬拒絕，心灰意冷從醫院5樓跳下，造成一屍兩命的慘劇。當時，事發的付班助產士（即二線值班人員）劉麗被認定為事件的直接責任人之一，最終被醫院解僱，她不服控告醫院，要求復職獲判勝訴，但至今仍未能復職。

綜合陸媒報導，孕婦馬茸茸婚後不久便懷上首胎，隨後辭去工作，專心備產，2017年8月30日到醫院待產，經診斷後發現陰道分娩難產風險較大。當時醫院曾多次建議剖腹生產，但被家屬拒絕。

隨後馬茸茸在生產期間因強烈陣痛，兩度要求家人同意剖腹產，但都被拒絕，最終從醫院5樓的手術室窗口跳下身亡。事後，家屬明確否認醫院的說法，丈夫延壯壯曾公開表示，對於妻子要求剖腹生產他是答應了，但是醫生稱不需要。

▲孕婦痛到跳樓，榆林市公布授權書，證明只有丈夫有權決定醫療方式。（圖／榆林市第一醫院）

但馬茸茸墜樓前，她的《護理記錄單》上共有3次記錄，均記載著「拒絕手術」的家屬意見。其中，前兩次護理記錄者為當班助產士張帆，最後一次為劉麗。

事發時，推開備用手術室的大門，劉麗看到了正要跳樓的產婦馬茸茸，她急忙衝上去，只抓到了衣服的一角，「然後人就不見了，掉下去了。」2年前的這幕，她至今記憶猶新。

在事件處理階段，劉麗被認定為事件的直接責任人之一。2017年，12月4日，榆林市第一醫院向榆林市紀律檢查委員會書面匯報處理意見，擬對醫院相關人員不同處分，只有對劉麗予以「解聘」。

▲授權委託書。（圖／榆林市第一醫院）

為了平息輿論，劉麗先是被「解聘」，後又經醫院安排外出學習半年，進修期滿後，劉麗遵從此前與院方簽訂的「承諾書」返回婦產科門診上班，卻被拒之門外。

2019年3月，當地人民法院一審判決，要求院方安排劉麗上班並給予她同級同類人員的同等待遇。法院還指出，醫院對其他相關人員給予記過、警告等處分，卻給予劉麗解聘處分，本身就不符合客觀事實，有失公正。然而，判決下達後，院方沒有上訴，然而1年過去了，劉麗仍未能復工。

2020年5月8日，榆林市衛健委敦促醫院積極履行裁決結果。該醫院院長稱，現正等待法院執行，已再次安排相關人員與法院對接，力求盡快解決。

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