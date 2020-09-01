醫生遞黃色膠袋：你兒子出生就死了...他準備下葬卻聽到啼哭！

▲醫院稱早產兒已死亡，家人準備下葬卻聽到了啼哭 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

新生兒的到來充滿喜悅，然而河南商丘的小婷（化名）剖腹產後，被告知兒子出生就死亡，許姓丈夫從醫生那拿來一個黃色袋子，說裡面裝著屍體，他走到醫院門口，袋子竟然動了一下，打開一看，孩子手腳亂動，竟然是活的！不過也因此，新生胎兒在塑膠袋內連悶帶凍2個多小時，導致缺氧重度腦癱。

據《看看新聞》報導，許男8月30日還原事件過程，原來在去年9月16日，妻子小婷感覺肚子不舒服，前往商丘第一人民醫院保胎，當時妻子已懷孕26周。醫生檢查後指出，「產婦有點感染，孩子是保不住了，需要做剖腹產。」

「做完手術後，醫生說是個男孩，已經死亡」，許男表示，當時他堅持，死了也要把兒子帶回去，然後醫生給他一個繫緊的黃色袋子，說裡面就是孩子，之後他提著袋子離開，剛到醫院門口時，他感覺袋子裡動了一下，之後聽到孩子的哭聲，「我當時就把眼淚一抹，趕緊跑向急救室。」

在急救室打開袋子後，看到孩子渾身發紫，手腳還在亂動。許男相當憤怒，「本來就是個早產兒，出生後就該第一時間搶救，結果被他們誤判成死胎，裝進一個密封的袋子裡將近2個小時，最終造成孩子腦部缺氧，被確診為重度腦癱。」

近日，許男再次到商丘市第一人民醫院，情緒非常激動的他，一直都是哭著和醫院工作人員溝通。婦產科負責人指出，孩子當時出生時心跳非常微弱，之所以告訴許先生孩子死亡，是因為他們已經簽過「拒絕再搶救」。

▲相關文件 。（圖／看看新聞）

對此許男表示，這是他妻子簽的字，而且是進手術室後醫生讓簽的，醫生從始至終都沒告訴他孩子剖腹產出來是活的，而且在手術前3個小時就讓寫了「死胎自行抱走」，「如果我不想救孩子，我就不會走到醫院門口發現孩子是活的，再跑到急救室去搶救孩子。」

小婷則說，「醫生從來沒有告訴過我，孩子剖出來有可能是活的，如果有可能是活的我肯定不會放棄孩子。」

醫院工作人員回應稱，能理解家屬的心情，而且也一直積極地在對孩子進行治療，如果家屬有異議，可以通過相關的司法機構去鑒定，如果是他們的責任會全權承擔，絕不推卸責任。對此，商丘市衛生健康委員會工作人員表示，他們會對此事進行行政調解。