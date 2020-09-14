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菅義偉將任新首相！安倍晉三大讚：他是最適合令和時代的新黨魁！

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記者王佩翊／編譯

日本官房長官菅義偉14日正式當選自民黨新任黨魁，成為安倍晉三接班人，預計將於16日的臨時國會中被選為新任日本首相，成為第99屆日本首相。對此，安倍晉三稍早在結果出爐後的演說中表示，「菅義偉不就是最適合令和時代的新黨魁嗎？」大力稱讚菅義偉。 

▲▼菅義偉、安倍晉三,新任自民黨黨魁。（圖／路透）

▲菅義偉（右）成功當選下任自民黨黨魁。（圖／路透）

根據《日本經濟新聞》報導，安倍晉三14日下午在自民黨參眾兩院議員總會中發表對於新任黨魁菅義偉的祝福。安倍晉三大讚，沒有人比菅義偉更適合擔任令和時代的新黨魁，作為新任黨魁，他一定能帶領大家跨越新冠肺炎的危機。

安倍提到，「他（菅義偉）作為官房長官默默付出的樣子，我都看在眼裡。」同時，對於自己提前卸任，安倍也向在場的自民黨議員表達謝意表示，「在這7年8個月的任期中，能與各位並肩作戰是我的榮幸。」

▲▼自民黨14日舉辦新任黨魁選舉，菅義偉以377票高票當選。圖為候選人岸田文雄（左一）、安倍晉三（左二）、菅義偉（右二）、石破茂（右一）。（圖／路透）

▲自民黨14日舉辦新任黨魁選舉，菅義偉以377票高票當選。圖為岸田文雄（左一）、安倍晉三（左二）、菅義偉（右二）以及石破茂（右一）。（圖／路透）

現年71歲的菅義偉14日下午以377票的高票打敗對手石破茂、岸田文雄，當選自民黨新任總裁，預計將成為接任安倍晉三的下一任日本首相。他在宣布當選感言時表示，自己出身於秋田農家，沒有地緣背景也沒有血緣背景，就這樣進入了政壇，可以說是「從零開始」，未來他將會傾注自身的力量，為日本以及全國民效力。菅義偉也承諾，當選首相後，將會承接安倍晉三的志業，努力推動相關政策，並組成一個為人民服務的內閣。

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