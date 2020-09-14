日男腳部長出褐斑「夏日怪病」　照片一po釣出上百「病友」

▲日本網友腳部長出不明褐色斑點。（圖／翻攝自推特／@kenrauheru）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球之際，人們也杯弓蛇影，紛紛關注起自己的身體狀況，害怕健康出問題。日前，一位日本網友在推特分享自己染上的「怪病」，腳背突然長出不明褐色斑點，讓他擔心不已；推文一貼出立即吸引了不少「同症狀」網友留言曬出自己的「病症」。

日本媒體報導，一名網友最近在推特貼出照片，表示他的腳背自上週開始長出神秘褐色斑點，照片只見他白皙的腳背上有著數個大小相同的褐色斑點，但他並不清楚斑點長出的原因。因為身體沒有其他症狀與不適，讓他非常擔心。

▲日本網友表示褐色斑點原來與他的洞洞鞋有關。（圖／翻攝自推特／@kenrauheru）

一週後，這名網友才驚覺，原來這一切都是因為他愛穿的「洞洞鞋」所導致。「洞洞鞋」是一個美國休閒鞋品牌著名的設計，這款其貌不揚的塑料拖鞋在數年前，曾因同時兼具可以保持腳掌通風、雨天也適合穿著的功能，以及蠢萌可愛的造型而風靡一時。

鞋部的前端設計了數個開孔。在烈日直射下，若足部未做好防曬，開孔的部分就會被曬黑，留下「夏天的印記」，而被遮蓋的部分則維持原本的膚色，形成一黑一白的明顯對比，看起來就像是長了一個個的褐色斑點。

這名網友的帖文釣出了許多「同症狀」的「病友們」留言回應，表示自己感同身受。不少人也貼出自己腳上的「病症」，笑稱這個病應該叫做「日光皮膚炎」；還有人表示，自己的「病情」相當嚴重，「我的病已經蔓延全身，可能沒救了」。