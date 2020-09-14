菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

▲「令和大叔」菅義偉個性溫和謹慎，料將延續安倍路線。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

日本執政黨自民黨黨主席今天（14日）舉行投開票，71歲的內閣官房長官菅義偉以337票高票當選，遠勝對手石破茂元68票、岸田文雄89票。

據《每日新聞》報導，在過去7年8個月的內閣官房長官的任期內，菅義偉總共開了3213次記者會，謹小慎微是他的個人特色，他曾經說過：「記者會是正確地發表政府立場和見解的貴重機會，每次都會徹底的準備、仔細誠實的面對，因此到現在仍對每一場的記者會有印象。」

對於內閣官房長官一職，他的信念是：「在一次又一次的新課題中，深切感到事關國家運作，必須確實對應，因此儘可能的廣泛請示現場各位聲音，像把天線調高一樣努力去做。」

在被問到是否曾有辭去內閣官房職務的念頭時，他表示：「有過好幾次，尤其是國會運作不順時，像2015年安保關連法時期，常常夜不成眠。」

1948年出生的的菅義偉每天早上散步以維持健康，他並非出生政治世家，而是出生秋田縣的農家子弟，因為對種草莓沒興趣，高中畢業後到東京發展，一邊打工一邊就讀法政大學，畢業後當過眾議院議員秘書、橫濱市議員，1996年當上眾議員。安倍首次出任首相時，菅義偉是總務長官，安倍第二次擔任首相後，出任官房長官成了安倍最大的左右手，也是歷年官房長官中任期最長的一位。

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