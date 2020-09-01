12歲表妹加「國中生交友社團」！　他一看秒暴怒：大學生混入聊色

▲國中生社團。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

現在網路交友發達，有些未成年學童也會透過網路認識其他人，但家長未必清楚孩子們的交友狀況。一名男子表示，他剛升國一的表妹邀請他加入某臉書社團，成員都是國中生、國小生居多，「裡面還有少數高中大學混進去找小女生聊色」，他加入社團後才體會到社會有多險惡，有些不肖人士甚至會誘騙女童傳不雅照。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，臉書搜尋「聽說XXX」就會跑出多個社團，裡面幾乎都是未成年學童，2天前還有一名國二的小妹妹發文說，「昨天被媽咪抓到我偷交男朋友了，他叫我趕快跟他分手」，但她認為自己已經國二，談戀愛是個人自由，底下留言有人勸她騙家長已經分手，實際上繼續在一起，甚至還有人建議她私奔。

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▲底下留言讓原PO傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）



種種言論讓原PO看了頭皮發麻，12歲的表妹還遇到網友要求視訊，一打開鏡頭卻做出猥褻舉動，「不要覺得自己小孩不可能，很多時候被帶壞，孩子自己也完全沒觀念，請求各位爸媽正視並且認真去管理」，網路能接觸到的朋友類型更廣，務必教孩子明辨是非的觀念。

截圖曝光後，網友紛紛表示，「我也在裡面啊，可是是家裡小孩邀進去的」、「我到底看了X小」、「所以拜託某團體跟保守的家長別再擋性教育了」、「小孩有心要藏，爸媽一定找不到的，還不如跟小孩建立良好的互動關系，讓他願意跟你說，而良好的互動關係，絕對不是從檢查手機這種質疑行為開始。」