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爽片「洗版式」傳班級群組！鈴聲狂響...手滑哥刷完牙一看：慘了

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男性,男人,用電腦,打電腦,看A片（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友前天晚上開Line滑群組，陸續看到有不錯的爽片，便想分享到男生的朋友圈，不料誤傳到班級群組，而且還是「洗版式」的大放送，原本他完全沒察覺，直到鈴聲狂響，點開一看才發現事情大條，雖然他迅速將影片全收回，但同學們早看光，甚至有人手刀備份了。

苦主在dcard娓娓道來，「事情發生在晚上...原本開著賴滑著片群，滑著滑著看到不錯的片，想說轉發到男生朋友圈，結果一個不小心傳到了班群裡，當下我還沒發現，去刷個牙回來之後手機鈴聲不斷地響，拿起來一看...出事了。

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▲爽片「洗版式」傳班級群組！鈴聲狂響...手滑哥刷完牙一看：悲劇。（圖／翻攝自dcard）

▲狂傳了至少13部。（圖／翻攝自dcard）

於是，他在頭皮發麻、手狂抖的狀態下，將影片通通收回，同時也不禁崩潰直呼「太尷尬了，頭好痛好想X！」而同學們則壞笑狂留言，笑回「兄弟你是不是錯頻」、「沒事，我們班男生多」、「都截圖了」、「沒事的，大家動作都很快」、「誰來跟我分享一下」。

po文也戳笑許多網友，大家紛紛直呼，「求影片，反正都尷尬了，一路尷尬到極致吧」、「我覺得反而可以增加人緣欸，不過你也分享太多部了吧」、「不錯啊，大家都記住你了」、「怎麼不假裝手機被盜」、「沒關係，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「你不介意的話，其實可以分享給我...互相交流」、「你要買去波蘭的機票了」。

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爽片謎片班級群組錯頻鈴聲

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