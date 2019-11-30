64歲男與小15歲女友鬧翻！竟把對方裸照全公開…她成「網路謎片主角」氣炸

▲男子不滿女友提分手，就將對方私密照和影片到處分享。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名64歲男子長期處於單身狀態，因此十分渴望能有另一半相陪，他利用網路交友方式認識了同樣單身的49歲女子，見面後便與對方展開交往；不過兩人交往將近1年就因為感情和經濟問題鬧翻了。男方氣得將女方的私密照片和影片分享給自己好友，直到女子在網路上驚見自己成為謎片主角，這才趕緊報警求助。

綜合陸媒報導，家住四川省瀘州市的49歲女子表示，自己去年下半年利用微信搜尋附近的用戶，結果認識了64歲的男子，她發現對方也是單身，而且渴望有段甜蜜的感情，於是和男子見面後就確定了交往關係；談戀愛的過程中，她也向男方投資1萬多元人民幣（約新台幣4.3萬元）共同做生意，但錢全都虧損了。

今年年初，因為感情和經濟糾紛問題，女子便提出了分手，即便男子苦苦挽留，她仍不妥協；到了今年7月份，兩人徹底失去聯繫。男子不甘心將近1年的感情告吹，於是把女方多張裸照和影片全都分享給自己的微信好友，任由大家觀賞轉傳。女子近日上網時，赫然見到自己的私密照外流，還成了不少謎片中的女主角，氣得立刻報警處理。

警方根據線索展開調查，確定是女子的前男友所為，便約談對方到案說明。男子對於自己的罪行供認不諱，最終被處以行政拘留處分。警方提醒，戀愛雖然無關乎年齡，不過大家都該保護好自己，切勿散播他人隱私照片和影片，這是相當不道德也違法的行為。

一票網友看完都傻眼留言，「終於知道為什麼64歲還沒有伴了...」、「恐怖情人是你」、「好幼稚的報仇行為，兩人私底下的東西還要公布給大家看」、「一把年紀還這麼壞」、「看成是15歲女友，結果...」、「我要看15歲小女友！不是這個！」、「如果夠有錢，就不會單身了」。

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