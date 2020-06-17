陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇　姊求救：是我家浴室...網卻搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友發文求救，表示弟弟日前點開Line上陌生好友傳來的謎片，邊看邊打手槍，事後對方傳來當時「DIY的畫面」勒索錢財。聞言，一些人建議報警處理，但也有網友認為不單純，猜測弟弟很可能隱瞞部分過程，還有人笑虧，「沒有人要看小男生打手槍啦！」

「大家小心！你的手機鏡頭......。」女網友在dcard發文提到，之前有個陌生人加老弟的Line，還傳了一堆A片，結果弟弟就打開那些謎片DIY，怎料後來對方拿出弟弟打手槍的畫面，威脅他們匯錢了事。

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女網友說，「聽起來是大陸人的聲音，真的好可怕，陌生人加Line什麼的，絕對不要加欸，小心對方控制你的鏡頭，也不知道對方會不會po上網。」

po文掀起熱烈討論，對於網友猜測，可能是對方話術詐騙，其實根本沒有不雅影片一說，原po解釋，「他有傳影片給我，為了要確定我還點進去看了，的確是在我家浴室，拍的臉很清楚欸...我看過剛好是角度問題！」

▲對方傳訊息威脅。（圖／翻攝自dcard）

也有不少網友質疑，弟弟並未全盤托出始末，「我是覺得用Line控制鏡頭不可能，猜是視訊裸聊不敢直接明講」、「為什麼只透過影片就能駭入手機鏡頭，這是真的嗎」、「有聽過控制鏡頭，但那影片應該不在Line裡面看的吧，個人覺得可能是點進奇怪的網址，不然Line可能要被列入不安全APP囉」、「這種詐騙真的會傳影片！但就我所知，之前這類型的屬於視訊／裸聊的手法，視訊過程中會要求你去載奇怪的APP，那個APP會拷貝你的通訊錄資料，然後才是威脅你要錢，不然打手槍影片外流等等」、「最好用Line看影片會被駭，被誘導灌其他程式裸聊吧」。

另外，還有人笑著安慰道，「別擔心啦！妳想想他為了妳弟的打手槍影片，花時間去行銷划算嗎？這就跟那個假賣淫點數卡詐騙一樣，打電話說知道你的電話，我會找人去揍你...有可能嗎？他們沒賺到錢，還要養小弟去揍你，划不來」、「側錄未成年人猥瑣畫面違反兒少法，反告他恐嚇跟兒少法唄」、「不是網紅名人，散佈剛好可以提告賺錢，怕他幹嘛」。