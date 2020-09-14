快訊／5港人抵台被扣　蘇貞昌：個案不能透露！實質幫助最重要

記者陶本和／台北報導

近期有媒體工作者披露，有所謂5名香港運動抗爭者，抵台之後被扣一事。行政院長蘇貞昌14日受訪時說，希望能有真正幫助，有些個案不能透露，希望秉持給予最實質幫助，是最重要的。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）



對於所謂5名港人被扣一事，蘇貞昌表示，政府和民間各界都關心香港、關懷港人，台灣有專責機構處理，希望能有真正幫助，各界都是同樣的心情，有些個案不能透露，希望秉持給予最實質幫助最重要。

民進黨立委陳亭妃日前也表示，台灣人道救援有一定程序，SOP就是希望能夠把不論是經濟救援、或是政治救援的所有香港人，都能夠給予第一時間安全的保護。

民進黨團幹事長鄭運鵬則說，依照陸委會的說法，應該是有這些人士，而且被高度保護，他也接受政府保持這個態度，因為即使沒這些人，趁機欺敵不會有壞處，當作專案辦公室確實保護了這些朋友，相信台灣政府機關不會去怠慢苛刻這些朋友，「各界不用擔心，有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。」

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