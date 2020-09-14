曝陳其邁「乙烯外洩」3大謊言　高市議員：綠色是原諒的顏色

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記者趙蔡州／綜合報導

國民黨高雄市議員黃紹庭13日晚間在臉書表示，高雄市長陳其邁與高雄市政府在「前鎮區乙烯外洩案」有3大謊言，不僅暴露出市政府團隊螺絲掉滿地，未能汲取多年前731氣爆事件的教訓，也輕忽可能造成人民生命財產安全的嚴重後果，「陳市長本人說法更是避重就輕，完全在狀況外，叫人難以置信」。

▲高雄市長陳其邁。（圖／資料照）

黃紹庭指責陳其邁說謊，臉書全文：

謊言一：陳其邁市長說，高市府的「工業管線管理辦公室」（OPS）有些部分都要檢討，OPS是經發局委託給工研院，他認為應該要請中油管線團隊加入，他們比較有經驗

事實是：自從上回731氣爆之後，高雄市政府就成立了OPS辦公室，對於現有80幾條工業管線都有詳細的位置資料，可以在電腦系統中，很快找出管線位置。至於檢測氣體的部分，高市府也增加有「傅立葉紅外線光譜儀」（FTIR），可以現場檢測出外洩工業氣體的種類，以縮短因應時間。一旦發現有工業氣體外洩，便啟動標準流程來預防氣爆。

謊言二： 9日晚間的異味，邁市府環保局回應「揮發性有機物」、經發局說是「硫化氫沼氣。」

事實是：9日晚間9點，市府1999陳情專線收到民眾通報異味的報案，當時相關局處在現場利用「傅立葉紅外線光譜儀」（FTIR），已經檢測出是乙烯氣體的外洩。現場採樣後，隔天（10日），市府將採樣的氣體送往高科大實驗室，並確定是乙烯氣體。

然而，一直到11日中午，乙烯外洩的濃度高達8萬多ppm，已超過一般乙烯背景值10到20ppm的8000到4000多倍，市府1999專線被民眾打爆後，此時，市府才正式啟動OPS辦公室，OPS才通知華運公司，關閉通往三間石化業者的乙烯管線，並且開始做緊急搶救的工作，以防再度發生嚴重氣爆事件。

▲高雄市議員黃紹庭。（圖／資料照）

謊言三：731氣爆同一家公司出包，陳其邁市長：「明天林欽榮副市長會開會，他們會把專業團隊找來開會，這樣才能找出原因」

事實是：乙烯非自然界存在的氣體，是高雄石化業者使用的重要工業合成氣體之一。按照正常SOP，當9日晚上民眾通報異味、環保局及消防局現場檢測出是乙烯後，OPS辦公室當晚就要同步啟動作業。但市府卻放任乙烯漏了兩天兩夜，直到乙烯外洩濃度累積到8萬多ppm才作後續處置、搶救。

難道市府從731氣爆後都沒有學習到任何經驗，市府花了那麼大筆錢架構OPS辦公室、建置3D管線圖，現在發生了事情才跟市民說還要精進SOP、再砸錢設立智慧監控，甚至連要不要對業者開罰都畏畏縮縮，態度曖昧不清。

由此可知，陳其邁市長及其市府團隊，至今可能還沉浸在勝選喜悅之中，一旦出了事就繼續用「大內宣」粉飾太平。殊不知，一旦再度爆發氣爆意外，不知道還要賠上多少市民朋友的生命財產安全損失、造成多少家庭慘絕人寰的悲劇？令人氣憤的是，陳市長及高市府居然到現在還在說謊、還不願面對問題，而本應替市民權益把關的民進黨議員們監督也是「雙重標準」，再次讓人見識到何謂「綠色是可以原諒的顏色。」