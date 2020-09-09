上班時間還在刨路塞爆　「1999未回報」陳其邁怒了！施工廠商挨罰10萬

▲高雄1999辦公室 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市民族路8日一早因為有路面刨鋪工程造成大塞車，正逢上班時刻，交通大打結，事後工務局解釋，是因為出料作業不及，導致鋪設進度延誤，9日火速對相關失職人員究責並罰款，據了解，高雄市長陳其邁也為此不滿，尤其是民眾打電話到1999專線投訴，但1999卻未及時回報上級長官，以至於民怨不斷，已經請1999檢討改進，並且規定達一定通報數，就得回報給副市長以上層級的長官。

▲三民區民族路塞車。（圖／讀者提供）

高雄市政府工務局養工處8日一早進行三民區民族路機車道路口改善，施工範圍為民族路北上機車道天祥路、大順路口及南下機車道大順路、裕誠路、及同盟路口，但卻被臉書社團「Care高雄」指控，當天因為封路，車子只能塞在孝順街，轟：「這是一種什麼概念？我們趕上班，鋪路也趕上工？正常的路面保養都會挑在離峰時段，這時間，大家塞在一起」

工務局也解釋，民族路路口刨鋪厚度為10公分，因當日夜間AC料廠機械故障出料作業不及，導致鋪設進度延誤，未能於預定開放通車時間完工，考量路面高低落差恐有安全之虞，現場緊急採臨鋪方式回鋪，8日早上9點開放通車。

對於本次施工廠商施工延遲，逾時未能開放通車，導致交通阻塞，工務局除致上最大歉意外，亦對相關失職人員及單位懲罰，施工廠商依AC契約書補充說明第22條規定罰處最高金額10萬元罰金；監造單位罰款1萬元，並撤換本案工地主任，另承辦人記申誡一次。

據了解，當天不少市民向1999專線通報，怎麼會在上班時間鋪路，造成不便，但當時1999僅依一般既定程序處理，並無將消息通報至上級長官，高雄市長陳其邁對此也相當不開心，因此要求1999檢討改進，只要達一定通報數，就得通報副市長以上等級長官，每日晨會也會檢討前一天通報狀況，要求別便宜行事，在市政會議上要求加強督導。