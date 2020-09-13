快訊／「大雷雨」一夜連轟2波！災防簡訊大作　宜蘭發淹水一級警戒

▲旺盛對流發展，北北基宜發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局13日晚間9時更新「豪雨特報」，新增台北市局部也有大雨發生機率，此外，新北市、宜蘭縣地區也發布災防告警訊息廣播簡訊，一夜連二波「大雷雨即時訊息」，旺盛發展對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，預估將從9時34分持續至10時00分止。

受暴雨影響，宜蘭縣頭城鎮晚間9時許也發布「淹水一級警戒」，觀測大里國小3小時雨量172毫米，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，包括頭城鎮-中崙里、二城里、下埔里、大坑里、竹安里、中埔里、頂埔里，建議民眾即時進行淹水通報及應變。

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▲宜蘭頭城發布淹水一級警示 。（圖／NCDR）



氣象局更新豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，入夜至14日基隆北海岸（新北市及基隆市）及宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，台北山區並有局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區亦請注意坍方及落石。

氣象局提醒，新北、宜蘭再度發布大雷雨即時警告，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域：新北市－瑞芳區、雙溪區、貢寮區；宜蘭縣－頭城鎮。

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