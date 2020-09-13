一周雨區出爐！下一波鋒面接近時間點曝　菲東可能又有擾動生成

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局表示，周一起風向轉為偏東風，基隆北海岸、東半部仍有雨，其他地區注意午後雷陣雨，周二至周五則相對穩定，但周六時又有一道鋒面接近台灣，屆時水氣增多，北部、東半部降雨機率再度提高。另外，菲律賓東方海面持續有低壓醞釀，若海溫條件適合可能發展成熱帶擾動或更成熟的系統。

▲一周天氣出爐。（圖／中央氣象局）

今日受到東北風及地形影響，加上環境不穩定，使得基隆北海岸、台北市的山區有豪大雨發生，到中午前後才趨緩；特別提醒基隆北海岸、東北部地區的民眾，今天夜裡到明天清晨還是有機會出現局部大雨或短時豪雨，仍要多加注意。

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周一白天起，太平洋高壓勢力會稍稍增強，氣象預報員劉沛滕表示，周一起，風向由東北風轉為偏東風，基隆北海岸、東半部仍有雨，其他地區多雲，同時仍須留意午後雷陣雨。周二至周五各地天氣相對穩定，午後有局部短暫雷陣雨，但雨區會更為縮減。

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

值得注意的是，下周六、日可能又有一道鋒面接近台灣，屆時環境水氣增多，北部、東半部有降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，周二至周五各地為相對穩定天氣，高溫約33-34度，低溫約24-26度，但若下周末鋒面明顯南下影響台灣的話，受到多雲有雨天氣影響，溫度可能會再下降。

▲菲律賓東方有低壓雲系醞釀中，有可能進一步發展為熱帶擾動或更成熟的天氣系統。（圖／中央氣象局）

至於近期是否還有熱帶擾動發展跡象？氣象局表示，目前菲律賓東方有低壓雲系醞釀中，其中最靠近菲東的一個低壓，之後會慢慢移到南海，如果海溫條件適合的話，有機會發展成熱帶擾動或更成熟的系統，但未來發展可能要等到下周三、四才會更為明朗。

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