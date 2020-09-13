快訊／雨還沒下完！8縣市「大雨夜襲」紅爆　短時豪雨彈猛灌

記者許力方／綜合報導

中央氣象局晚間6時35分針對8縣市發布「大雨特報」，受對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，南部地區及基隆北海岸，台北市、嘉義及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局表示，14日起風向轉為偏東風，基隆北海岸、東半部仍有雨，15至18日相對穩定，但19日時又有一道鋒面接近，屆時北東降雨機率再度提高；另外，菲律賓東方海面持續有低壓醞釀，若海溫條件適合可能發展成熱帶擾動或更成熟的系統。

大雨特報範圍：台北市、新北市、基隆市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，13日鋒面逐漸遠離水氣仍偏多，北台灣明顯偏東北風，東北風受地形舉升有旺盛對流發展，上午基隆北海岸及大台北山區有局部豪雨發生，其他地區大多為多雲到晴，有局部午後短暫雷陣雨。預估入夜至14日（下周一）清晨持續偏東北風，大台北及東半部有局部短暫雷陣雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨或短時豪雨發生機率。

氣象局預估14日上午起基隆北海岸及台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度。

►最狂亮白組激殺4.8折！安瓶＋乳霜999元

