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陳時中暢談美豬政策　大讚謝金河「吃豬睪丸」腦袋變聰明、體力讚

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▲▼AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄_陳時中進入會場。（圖／攝影中心攝）

▲陳時中曾說，美豬美牛開放是換一個國際地位。（圖／資料照／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊克多巴胺美豬即將於明年元旦開放進口，怎麼確保台灣豬產銷不受影響，各界都在看。衛福部長陳時中接受財經節目專訪時表示，台灣有獨特的閹割技術，讓豬肉吃起來口感較好，面對主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，陳時中更笑著表示，「難怪你現在腦筋很好，體力又讚。」

陳時中今（13）日上《數字台灣》進行政令宣導，強調台灣從抗疫以來，能成功得到人民信賴的原因就是透明，未來美豬開放後，也會秉持透明態度，進行產品把關，從源頭進行海外查核，再到邊境查驗、後市場稽查，有信心把美豬管理好。

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陳時中說，未來加工肉品只要有用到豬肉，就要全部標示出來，開放各部位的現象，也依照台灣人的飲食習慣進行調整，像是豬腎在codex的建議量示0.09 ppm，但在召開專家會議後，有專家提出只要按此標準，每天之一副豬肝、一副豬腎還有90公克的肉，就會瀕臨超標邊緣，因此最後公告時，便改為比國際標準還嚴格的0.04 ppm。

陳時中提到，美豬開放進口後，他對台灣的豬肉一樣有信心，原因無他，就是因為「好吃」。他強調，台灣的養豬業的確很進步，先前還成功抵抗非洲豬瘟，去年也口蹄疫也拔針，而在養殖技術上，閹割更是造就台灣豬口感美味的關鍵。

陳時中說，在政策發布以來，許多人都質疑為何中國大陸不敢開的萊劑豬肉，台灣卻先行開放，但卻忘了考量中國大陸飽受非洲豬瘟肆虐，「以他們供應食物的供應鏈來看，加上統計數字，我是很擔心都吃到死豬肉」。

最後，陳時中強調，過去有人將開放美豬解讀為「台灣可以為了國際地位犧牲食安」是倒果為因，開放代表信守承諾，當世界都知道台灣是這樣的國家，台灣的國際地位就提升。他更解釋，這次開放萊劑美豬，很多專家都不反對，是因為這8年來越來越多證據證明萊劑是安全的，「以往反對的人都贊成了」，台灣才能往前走。

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