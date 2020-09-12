「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署　恆春300多人參與

▲國民黨恆春鎮黨部發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署，反映熱絡。婦女會前理事長韓秀満（左一）、右１是黨代表陳國盛 。（圖／陳勇仁先生提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣恆春鎮黨部與各黨部12日同步發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署—「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」活動，短短2小時就湧入300百多人參與連署，其中天道堂志工尤春桃和家人共同連署4張，恆春婦女會前理事長韓秀滿還帶多張連署書回墾丁社區發起連署，場面熱絡超乎預期。

12日早上，「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署現場，掛上醒目訴求拒絕瘦肉精、顧食安要公投，縣議員潘坤福最先到場參與連署；恆春鎮代會主席陳進義、牡丹鄉前鄉長林傑西、恆春婦女會前理事長韓秀滿、德和里前里長楊春香、二十全黨代表陳國盛、志工劉麗梅、葉茂竹全程參與。

前縣議員、也是現任恆婦會理事曾瓊慧表示，家庭主婦無不對蔡政府的未堅守立場，為求貿易外交，就決定開放含有瘦肉精的豬肉進口政策，感到不滿。

恆春婦女會前理事長韓秀滿拜託鎮代會主席陳進義，在代表會替人民健康發聲，了解孩子的營養午餐進貨廠商資料，以便追蹤、監督，避免孩子吃下含有瘦肉精的豬肉，確保健康。

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