「秋潮」出現了！鋒面延伸到台灣像梅雨　鄭明典：夏到冬偶爾發生

▲日本海有個低壓，鋒面雲系由低壓中心延伸到台灣附近，天氣型態像梅雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

氣象局長鄭明典今（13）日在臉書PO出一張衛星雲圖指出，日本海有個低壓，鋒面雲系由低壓中心延伸到台灣附近，這個天氣型態有點梅雨的味道。

鄭明典解釋，季節變化中，太陽方位的南北移動，太陽向南或向北，太陽本身對地球的作用是完全對稱的。但是因為地球海陸分布的不均勻，所以季節變化的變冷和變熱過程並不對稱。

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由冬季到夏季過程中有梅雨，由夏季到冬季就沒有那麼明顯，但偶爾還是會有類似梅雨的天氣現象出現，鄭明典說，有學者稱它為「秋潮」。

▲今天鋒面遠離，但基隆北海岸、東半部不定時有雨，氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局說，今天鋒面逐漸遠離，但台灣附近仍有殘餘水氣，風場盛行東北風至偏東風，因此迎風面的基隆北海岸及東半部地區不定時有局部短暫陣雨，南部地區清晨至上午也有零星短暫陣雨，其他地區雲多偶見陽光，午後有局部短暫雷陣雨，基隆北海岸及午後各地山區仍有局部大雨發生的機會。

受到對流旺盛影響，氣象局已發布豪、大雨特報，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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