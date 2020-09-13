好幾個擾動排排站　彭啟明：有機會成颱！若碰上鋒面預報難度增加

▲彭啟明說，這幾個擾動屬於典型東風波動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，9月還是颱風旺季，目前位於菲律賓東方海面的好幾個熱帶擾動「排排站」，有機會成颱。氣象專家吳德榮也說，最新歐美模式持續模擬出周四至周六南海有熱帶擾動發展。

彭啟明12日說，這幾個擾動屬於典型東風波動，有機會成颱，但沒有把握，還要看未來發展，「不是這三個，後面還有」，目前看往南海去的機會比較大。

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彭啟明指出，9月還是颱風旺季，如果颱風碰到鋒面、東北風，這幾個因素合在一起，對颱風預測上多了些變數，預報難度就會增加，沒那麼好預測。

▼氣象局預報員葉致均表示，菲律賓東方海面目前有個普通低壓。（圖／氣象局）

至於近期是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，目前位於菲律賓東方海面有一個普通低壓，通過菲律賓進入南海後可能會有發展，但發展程度還要持續觀察。

吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，周六鋒面南下，天氣轉變，北台明顯降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置略有關係，有不確定性尚待進一步觀察。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式及美國（GFS）模式，持續模擬出周四至周六南海有熱帶擾動發展，儘管模擬位置及強度皆有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無影響。

吳德榮進一步分析，如果模擬像歐洲模式，其外圍的水氣將匯入周六抵達的鋒面，而使雨勢增大；但如果模擬像美國模式，則其外圍的水氣對周六抵達的鋒面就無改變，由於是末期的模擬，理論上已有不容忽視的不確定性，需要持續觀察；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆持續模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，應是未來幾天觀察的重點。

▼吳德榮貼出最新歐美模式模擬周五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）