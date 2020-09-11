全國首創！　盧秀燕宣布台中推動獎勵教師全時進修提升教學品質

▲盧秀燕宣布推動獲獎績優教師可有1學期公假進修，左為教育局長楊振昇。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕11日宣布，將推動全國首創的「績優市立中小學教師國內外全時進修研究獎勵」，獲獎勵績優教師將擁有1學期公假全時進修，進而提供孩子更好的教學品質。

台中市教育局今天上午在西屯區安和國中舉辦「109學年度公私立國民小學校長會議暨專業成長研習」，重點除了有不當管教與霸凌防治及通報、雙語教育推廣等，並邀請前外交部禮賓司司長、次長朱玉鳳大使介紹國際禮儀。

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▲▼盧秀燕出席國中小校長研習。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也宣布，教育局將推動獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究計畫，獲獎的績優教師將可有1學期公假全時進修，藉此提升教學品質，嘉惠學子。

她也說，為體恤校長、教師及教職員工辛勞，今年全市高中職以下師生將一同在校施打流感疫苗，避免舟車勞頓，市府也採購1萬劑流感疫苗，免費提供教職員工注射，提高校園防護力，「唯有校長、教職員工好，校園、學生才會好！」

教育局長楊振昇表示，市府創新規劃獎勵市立中小學績優教師國內外全時進修研究辦法，鼓勵教學與課程研究績優教師，提出一學期的國內外進修研究計畫，經審查通過後，核予公假進行國內、外學術或教學實務相關活動進修研究，返校後再提出書面報告並將研究成果進行公開分享，以激發教師領導影響力。

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